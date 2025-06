video suggerito

La truffa su Amazon, sconti incredibili su attrezzi agricoli: sul conto falso 70mila euro in poche ore Una truffatrice ha intascato 70mila euro e poi è sparita nel nulla. Ieri è stata condannata a due anni e mezzo con l’accusa di truffa in concorso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

Sconti incredibili su alcuni prodotti in vendita su Amazon, i clienti si affrettano ad acquistarli, ma a casa non ricevono alcun pacco. L'iban su cui hanno versato i soldi, infatti, non è riconducibile un'azienda ma è intestato a una truffatrice. Che, in poche ore, ha intascato 70mila euro e poi è sparita nel nulla. Ieri è stata condannata a due anni e mezzo con l'accusa di truffa in concorso.

I fatti risalgono all'8 e 9 giugno del 2019, stando a quanto ricostruisce Il Messaggero. Sui portali di Amazon Germania e Amazon Francia erano comparse offerte eccezionali per l'acquisto di attrezzi e macchinari agricoli. I prezzi erano così vantaggiosi, che molti clienti hanno fatto letteralmente la corsa per accaparrarsi i prodotti. Ma gli estremi bancari indicati per il pagamento non erano riconducibili all'azienda italiana produttrice di quei macchinari, vittima inconsapevole in questa storia, ma a una donna, ideatrice ed esecutrice della truffa. Con grande a abilità informatica, infatti, è riuscita a sostituire il conto dell'azienda con quello suo personale.

Ovviamente i clienti hanno atteso invano i pacchi ordinati e così, dopo aver aspettato alcune settimane, si sono rivolti ad Amazon, che in seguito si è costituita parte civile nel procedimento. A sua volta la ditta truffata ha chiesto alla Guardia di Finanza di indagare e le fiamme gialle sono riuscite in poco tempo a risalire all'identità dell'imputata. Ancora da accertare l'esistenza o meno di complici della signora: alcuni soldi, infatti, dopo essere stati inviati sull'iban della donna, sono stati trasferiti verso altri conti correnti esteri, intestati ad altre persone.