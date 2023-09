La truffa del denaro nero a Roma, il liquido che trasforma carta in soldi: cos’è il Black Money Scam Il racconto della vittima: “Mi hanno detto di avere un prodotto che faceva soldi e mi hanno fatto vedere che da un foglio bianco con questo liquido apparivano 50 euro”.

A cura di Enrico Tata

"Abbiamo un metodo per moltiplicare i soldi", promettevano. E invece era una truffa a cui qualcuno ha abboccato. I fatti risalgono al 2018 e sono avvenuti a Roma. Protagonisti due uomini che fingevano di lavorare all'ambasciata del Camerun, vittima un 54enne di origini marocchine. In pratica al signore era stata proposta una sostanza ‘miracolosa', in grado addirittura di trasformare la carta in banconote vere. Per fortuna l'uomo si è accorto dalla truffa, ha sporto denuncia e, d'accordo con i carabinieri, è riuscito a inchiodare i malfattori. Adesso dovranno rispondere a processo delle pesanti accuse a loro carico.

"Dicevano di lavorare per l'ambasciata e hanno promesso di moltiplicare i soldi grazie a una sorta di pozione magica. Mi hanno detto di avere un prodotto che faceva soldi e mi hanno fatto vedere che da un foglio bianco con questo liquido apparivano 50 euro", ha raccontato il 54enne proprietario di una lavanderia, stando a quanto riporta il Messaggero. I truffatori gli avevano addirittura chiesto 25mila euro, cioè la cifra necessaria, a loro dire, per acquistare la pozione magica. Un prezzo conveniente, dato che la promessa era di trasformare la carta in 200mila euro in banconote.

Come detto, l'uomo si è accorto della truffa e ha organizzato una trappola con l'aiuto dei carabinieri. I militari hanno assistito allo scambio e poi hanno arrestato in flagrante i due truffatori: "Avevano posizionato sul banco della lavanderia un borsello di colore nero dal quale stavano estraendo delle bottiglie di plastica contenenti del liquido che sono state poi sequestrate. Il famoso liquido che, garantivano, fosse in grado di trasformare la carta in banconote, così siamo intervenuti, sequestrando i prodotti, e abbiamo perquisito anche la macchina dove è stato trovato altro materiale simile".

Questo trucco si chiama ‘black money scam' ed è una truffa molto utilizzata sia in Italia che all'estero. Consiste proprio nel promettere alle vittime di essere in grado di trasformare fogli di carta in banconote grazie a particolari solventi o pozioni magiche. La tecnica originale è ancora più elaborata: i truffatori si fanno consegnare banconote vere, le trattano con queste pozioni, le pressano con alcuni fogli neri e, approfittando della distrazione della vittima, sostituiscono i fogli con due banconote vere, facendo credere alla vittima di aver moltiplicato il denaro.