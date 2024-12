La truffa dei finti avvocato e carabiniere: “Suo marito ha avuto un incidente, servono soldi”

video suggerito

"Suo marito ha avuto un incidente, deve darmi dei soldi". Così la truffa del finto avvocato e finto carabiniere della quale è rimasta vittima una donna di cinquantadue anni, convinta a consegnare mille euro in contanti e gioielli d'oro. Solo dopo aver parlato con il coniuge si è resa conto di essere stata truffata. Si è rivolta in caserma, ha denunciato l'accaduto e i carabinieri della Stazione di Roma Casalotti su indicazione della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un trentaduenne di Napoli. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine, con con precedenti, gravemente indiziato del reato di estorsione ai danni della donna.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 11 dicembre, e sono avvenuti in zona Roma Nord Ovest. Secondo quanto ricostruito la cinquantaduenne ha denunciato ai carabinieri di aver consegnato ad un uomo mille euro in contanti e gioielli in oro e che lo avrebbe fatto, perché convinta da due telefonate. Ai militari ha raccontato di essere stata chiamata due volte allo stesso momento, una sulla sua linea fissa da un sedicente maresciallo dei carabinieri, l'altra sullo smartphone da un sedicente avvocato. Entrambi l'hanno avvisata del fatto che il marito era rimasto coinvolto in un fantomatico incidente stradale in cui era morta una persona, un sinistro in realtà mai avvenuto.

Le avrebbero inoltre spiegato che avrebbe dovuto pagare subito per lui una somma di denaro, per evitargli gravi conseguenze a livello penale. Tutto ciò chiaramente era falso ma la donna, preoccupata per il marito, si è convinta a consegnare loro denaro e gioielli d'oro. I carabinieri hanno rintracciato e bloccato il responsabile in zona Casalotti, aveva ancora con sé soldi e preziosi che i militari hanno sequestrato e riconsegnato alla legittima propritaria. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per l’uomo l’obbligo di firma nel comune di residenza.