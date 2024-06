video suggerito

La stupra sotto casa, riconosciuto per i vistosi tatuaggi. Le diceva: “Non denunciarmi so dove abiti” Molesta e insegue una donna fino a casa sua, poi la violenta nel condominio: il 32enne incastrato dalle telecamere di sorveglianza e dai vistosi tatuaggi sulle braccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza e dai tatuaggi l'uomo che nel tardo pomeriggio del 9 giugno ha violentato una donna che stava tornando a casa. L'ha pedinata in strada e l'ha molestata. Poi, una volta arrivata nel condominio in cui viveva, l'ha bloccata e l'ha violentata nei locali adibiti a lavanderia. È successo a Roma, nel quartiere Prati, dove vive la donna. "Non denunciarmi, so dove abiti", l'ha minacciata prima di scappare.

La donna, invece, non soltanto si è rivolta alle forze dell'ordine, ma ha anche fornito loro un'attenta descrizione dell'uomo, soprattutto dei suoi due grandi tatuaggi neri sulle braccia. E, incrociando la sua testimonianza con le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo.

Le indagini e l'arresto

Le si è avvicinato mentre stava rientrando in casa. L'ha iniziata a molestare verbalmente e di continuo. Poi l'ha iniziata a seguire molestandola in maniera sempre più aggressiva. Lei si è nascosta in un supermercato, ha iniziato a camminare più velocemente, ma lui continuava a seguirla. La donna è riuscita ad entrare nel palazzo, convinta di essere riuscita a seminarlo. Fino a quando non è apparso negli spazi lavanderia e l'ha violentata.

Leggi anche La segue fin sotto casa e la violenta nei lavatoi del condominio: fermato un 32enne

Le indagini in corso e l'arresto

È successo nel quartiere Prati, a pochi passi dal Vaticano. Dopo aver raccolto la denuncia della donna, si sono messi alla ricerca dell'uomo. Lo hanno rintracciato quattro giorni dopo, non troppo distante dal palazzo in cui è avvenuto lo stupro. Una volta trovato il presunto aggressore, gli agenti hanno sottoposto la donna al riconoscimento. "Non posso dimenticarlo, è lui", il commento della donna. E per l'uomo, il trentaduenne Kovicha Samkurashvili, è scattato l'arresto. Su richiesta della procura è stata disposta la custodia cautelare in carcere.