La storia della donna di 81 anni abbandonata negli uffici del comune di Ardea: cosa è successo Hanno trovato la donna negli uffici del comune in stato confusionale: “Mi ha portato qui Agostino”. L’ipotesi è che possa essere stata affidata ad una rsa falsa e poi abbandonata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È stata ritrovata in stato confusionale, negli uffici del Comune di Ardea. Si è presentata come Teresa M. e ha 81 anni: ha raccontato di essere arrivata lì grazie ad un certo "Agostino". L'ottantunenne sarebbe arrivata a Roma con un volo da Tirana lo scorso mercoledì: come ha ricordato, Agostino sarebbe andato a prenderla in aeroporto, poi l'avrebbe portata al comune di Ardea. I carabinieri della compagnia di Anzio e della tenenza di Ardea hanno subito aperto le indagini per cercare di capire cosa possa esserle accaduto.

Come è arrivata negli uffici del comune di Ardea

Una volta scesa dalla macchina, è stata accompagnata da Agostino dentro gli uffici del comune di Ardea. L'uomo l'ha accompagnata allo sportello, ma è andato via non appena l'impiegata gli ha chiesto il codice fiscale, visto che l'ottantunenne era senza documenti, come riporta il Corriere della Sera. Non è escluso che possa essere stato ripreso dalle videocamere.

A quel punto, però, la donna ha iniziato a girovagare per gli uffici di via Salvo D'Acquisto, con due valigie. Diceva di essere arrivata dall'Albania (come riporterebbe anche il biglietto che è stato ritrovato nei bagagli): ha spiegato di aver vissuto a lungo lì con il fratello e la moglie. Di recente, però, lui sarebbe morto e la cognata le avrebbe suggerito di rientrare in Italia per svolgere le pratiche sulla reversibilità della pensione del marito morto. Una procedura piuttosto inusuale.

Chi è l'ottantunenne Teresa

Nel racconto, però, ci sarebbe qualcosa che non torna. L'ottantunenne, infatti, risulta essere vedova e originaria della provincia di Taranto, residente a Bitetto, in provincia di Bari, fino al 2020 e poi irreperibile. La donna, con qualche problema di salute e un disagio psicologico, è stata affidata ai servizi sociali, mentre gli inquirenti stanno cercando di chiarire cosa possa essere successo. Non si esclude che possa essere rimasta vittima di un giro di truffatori, essere stata abbandonata da un parente o da una rsa abusiva, magari perché i parenti non pagavano più la retta mensile.

Secondo il racconto della donna, ad esempio, Agostino sarebbe responsabile di una casa di riposo di Roma. "Mi hanno fatta uscire con scarpe non mie", avrebbe dichiarato inoltre.