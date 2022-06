La scaletta del concerto di Vasco Rossi a Roma 2022: l’ordine delle canzoni Vasco Rossi torna a Roma dopo 4 anni di assenza per due concerti ospitata al Circo Massimo: ecco la scaletta del concerto.

A cura di Beatrice Tominic

Dall’ultimo concerto a Imola. Foto da Facebook

Il Komandante torna in concerto a Roma per due serate evento al Circo Massimo: gli show di Vasco Rossi, previsti per sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, hanno già registrato da tempo il tutto esaurito. Dall'ultima volta che il Blasco si è esibito a Roma sono passati ormai 4 anni: gli ultimi concerti romani sono stati in questo stesso periodo, ma nel 2018. Per l'occasione, il grande ritorno, sono attese 40mila persone a serata per un totale di 170mila partecipanti ad entrambi i concerti.

Da decenni ormai, unisce diverse generazioni. Nonne e nonni, mamme e papà, figlie e figli: da queste persone è composta la platea dei concerti di Vasco Rossi. Persone di ogni genere ed età si incontrano per assistere al concerto del Komandante, come già accaduto, fino ad ora per questo tour, nelle prime tappe di Trento, al Trentino Music Arena, che ha aperto il nuovo tour; Imola, Milano, Firenze e Napoli.

Alcuni biglietti riportano come orario le ore 16 o 17, ma come fa sapere il sito web, costantemente aggiornato, Vasco Rossi sale sul palco alle 21.30, mentre le band di supporto iniziano ad esibirsi alle 18.30. Nel corso dei due appuntamenti i brani su cui si esibisce il Blasco sono sia canzoni inedite che i grandi classici del suo repertorio per una durata totale di più di due ore e mezza ininterrotte della sua musica. Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Roma.

Foto da Facebook.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma

Durante più di due ore di concerto, come anticipato, il Blasco alterna le canzoni del suo ultimo anno, uscito nel 2021, ai grandi classici nati a partire dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, per un mix infallibile di ricordi ed emozioni. Il concerto si inaugura con XI Comandamento, a cui poi seguono altre 29 canzoni. A chiudere il grande evento, invece, la storica Albachiara. Ecco la scaletta del concerto: