La scaletta del concerto di Ultimo a Roma 2022: canzoni, orari e come arrivare al Circo Massimo Domenica 17 luglio alle ore 21 il Circo Massimo è pronto ad accogliere il concerto di Ultimo. Ecco la scaletta delle canzoni e le informazioni su come arrivare.

A cura di Alessia Rabbai

Ultimo in concerto (Instagram)

Ultimo è in concerto al Circo Massimo domenica 17 luglio. La tappa romana del tour Ultimo Stadi 2022, partito da Bibione che terminerà il 23 e 24 luglio con le date di Milano. Il concerto di domenica al Circo Massimo, che è andato sold out in occasione del quale si attendono 70mila fan, inizia alle ore 21, è una delle tappe del tour da record, perché il cantante romano è tra i più giovani ad esibirsi negli stadi. Un artista che all'età di soli venticinque anni ha già raggiunto grandi successi, collezionando 52 dischi di platino e 16 dischi d'oro.

La scaletta del concerto di Ultimo a Roma: l'ordine delle canzoni

La scaletta del concerto di Ultimo al Circo Massimo di domenica 17 luglio vede i suoi più grandi successi, i brani dei suoi quattro album “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018), “Colpa delle Favole” (2019) e “Solo” (2019) oltre agli ultimi singoli “2Step” insieme a Ed Sheeran e “Vieni Nel Mio Cuore”.

1. Buongiorno Vita



2. Dove il mare finisce

3. Quei ragazzi

4. Cascare nei tuoi occhi

5. Il ballo delle incertezze

6. Poesia senza veli

7. Vieni nel mio cuore

8. Niente

9. Piccola stella

10. Ipocondria

11. Sul finale + strumentale

12. Medley: Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L'unica forza che ho, Stasera, Peter Pan.

13. Colpa delle favole

14. Rondini al Guinzaglio

15. Fateme cantà

16. I tuoi particolari

17. Pianeti

18. Ti dedico il silenzio

19. La stella più fragile dell'universo

20. Giusy

21. Farfalla Bianca

22. Quel filo che ci unisce/Tutto questo sei tu23.

23. 22 settembre

24 Sogni appesi

Il concerto di Ultimo a Roma il 17 luglio, come arrivare a Circo Massimo

Per arrivare al Circo Massimo per il concerto di Ultimo con i mezzi pubblici è possibile prendere le linee B e B1 della metropolitana scendendo all'omonima fermata. Sono in programma alcune modifiche alla viabilità: la stazione Circo Massimo domenica 17 luglio chiuderà alle ore 21, potranno essere utilizzate – tranne nei casi in cui vega disposto diversamente dalla Questura – le stazioni Colosseo e Piramide che distano a piedi circa un chilometro. Venti linee di autobus domenica saranno deviate: 3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME.

Per quanto riguarda traffico dalla notte tra giovedì e venerdì e fino a lunedì via dei Cerchi sarà chiusa tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 20 di sabato, l'area chiusa al traffico riguarderà anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane e via di Santa Maria in Cosmedin (tratto e verso dal lungotevere a via della Greca). Dal pomeriggio di domenica potrebbero esserci chiusure anche su via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello.