La scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Roma: l’ordine delle canzoni e come arrivare all’Olimpico Appuntamento allo stadio Olimpico sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 per assistere al concerto di Tiziano Ferro: scopriamo come arrivare e l’ordine delle canzoni.

A cura di Beatrice Tominic

Tiziano Ferro durante un’esibizione a Sanremo.

Li ha dovuti rimandare di due anni a causa dell'epidemia di coronavirus, ma finalmente questo weekend, sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 si tengono i due concerti ospitati allo stadio Olimpico di Tiziano Ferro. Il 2021 era stato scelto per celebrare il ventennale dell'attività dell'artista. "Venti anni di gratitudine", aveva scritto in un post su Instagram all'epoca.

Più recentemente, invece, in un nuovo scatto ha racchiuso le trenta canzoni che compongono la scaletta nel tour degli stadi, in cui compaiono i suoi più grandi successi. Tutti scritti a mano, i titoli sembrano essere affissi ad un frigo, insieme a qualche scarabocchio e qualche disegno, che ricorda quelli presenti nel suo secondo libro, L'amore è una cosa semplice, come uno dei suoi tanti successi.

La scaletta con le canzoni del concerto di Tiziano Ferro 2023

"La nostra storia in trenta canzoni: pronti?". Questa la didascalia che accompagna la foto con tutti i titoli dei più grandi successi che Tiziano Ferro ripropone in questo tour celebrativo per i sui venti anni di musica. Come anticipato, è stato proprio lui a svelare l'elenco dei brani, anche se l'ordine potrebbe variare.

Leggi anche Un ascensore di vetro al Colosseo per una nuova vista mozzafiato sull'anfiteatro

Non si conosce ancora l'identità degli artisti (o artiste) che parteciperanno come ospiti ai concerti. Nelle tappe di Milano, ad esempio, si sono alternati Max Pezzali, Carmen Consoli e Tananai.

L'appuntamento con il concerto allo stadio Olimpico è alle ore 21.15, ma è permesso l'ingresso già nel pomeriggio. I cancelli delle aree Prato e Curva aprono alle ore 15, tutti gli altri settori alle 17, salvo ritardi e/o imprevisti. Scopriamo adesso i brani in scaletta su cui si esibisce Tiziano Ferro nel corso del suo tour negli stadi, compreso il concerto allo stadio Olimpico:

Rosso relativo

Accetto miracoli

Buona (cattiva) sorte

La differenza tra me e te

Sere nere

Hai delle isole negli occhi

Il mondo è nostro

Lo stadio

Ti scatterò una foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Non me lo so spiegare

Destinazione mare

L’amore è una cosa semplice

Ed ero contentissimo

E Raffaella è mia

Balla per me

Il regalo più grande

Addio mio amore

Alla mia età

L’ultima notte al mondo

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

La prima festa del papà

Il sole esiste per tutti

La vita splendida

Stop! Dimentica

E fuori è buio

Potremmo ritornare

Incanto

Il conforto

La fine.

Come arrivare allo stadio Olimpico per il concerto di Tiziano Ferro

Raggiungere lo stadio Olimpico per assistere ai concerti di sabato 24 e domenica 25 giugno è semplice. Per quanto riguarda i collegamenti su ferro, occorre usufruire della linea 2, che da piazzale Flaminio, dove si trova la fermata della metro omonima, porta a piazza Mancini.

Molte, invece, sono le opzioni su gomma. Per raggiungere la zona dello stadio, le linee sono: