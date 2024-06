La scaletta del concerto di Colapesce Dimartino a Roma: l’ordine delle canzoni alla Cavea parco della musica

video suggerito

Si balla a suon di "Musica leggera" a Roma, con il live di Colapesce Dimartino stasera sabato 22 giugno a Roma nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il tour estivo 2024. Ecco la probabile scaletta del concerto.

A cura di Rosario Federico

Il duo Colapesce Dimartino (Foto LaPresse)

Il duo Colapesce Dimartino si esibirà stasera, sabato 22 giugno nella tappa romana del tour estivo di Lux Eterna Beach alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che accoglierà la band in tutta Italia nelle prossime settimane. I due artisti siciliani da anni accompagnano il cantautorato verso una nuova età adulta, lavorando ad una via di mezzo che possa coinvolgere attivamente la musica pop. Una strada che possa suonare comoda anche a un pubblico ampio, abituato allo zapping radiofonico, ma regalando più chiavi di lettura delle proprie canzoni: testo, orecchiabilità che non si perdono in compromessi.

Tra i brani più interessanti del nuovo album Lux Eterna Beach sicuramente anche Ragazzo di destra, prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo, mentre gli arrangiamenti degli archi sono affidati a Davide Rossi, diverse volte vincitore ai Grammy Awards e collaboratore di star di livello mondiale come i Coldplay, Ed Sheeran e Kanye West. L'arrangiatore aveva già lavorato attivamente alle due hit di Sanremo della band: Musica Leggerissima e Splash.

La scaletta del concerto di Colapesce Dimartino

La scaletta del concerti di Colapesce Dimartino nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma non è stata ancora resa pubblica. Tuttavia l'ordine dei brani sarà simile a quello del concerto di Milano, al Mi Ami Festival del 24 maggio e al live del 15 giugno al We Make Future di Bologna. Sul palco con Colapesce Dimartino anche i brani che hanno portato al successo il gruppo come "Musica Leggerissima". Ecco la scaletta presentata al Mi Ami Festival di Milano:

Majorana

Splash

La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo

Sesso e architettura

Luna araba

L'ultimo giorno

Noia Mortale

Ragazzo di destra

Forse domani

Cicale

Il cuore è un malfattore

Stanco stanco stanco

Rosa e Olindo

Musica leggerissima