La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Roma 2022: l’ordine delle canzoni Cesare Cremonini si esibirà all’Olimpico di Roma martedì 28 giugno 2022. Canterà vari brani da La ragazza del futuro a Un giorno Migliore. Ecco la scaletta del concerto di Cesare Cremonini.

A cura di Alessia Rabbai

Cesare Cremonini (Foto Instagram)

Cesare Cremonini domani sera si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma per il suo concerto ‘Cremonini stadi 2022'. L'evento è in programma dalle ore 21 del 28 giugno 2022, mentre i cancelli dell'Olimpico si apriranno dalle ore 16.30 per accogliere i fan. L'artista bolognese ha iniziato con la sua prima canzone ‘Vorrei' e la band dei Lunapop, per poi continuare da solista il suo percorso professionale. La tappa romana è la penultima del tour di otto date partito lo scorso 9 giugno, che ha visto il cantante già impegnato con concerti a Lignano, Milano, Torino, Padova, Firenze e Bari. All'Arena della Vittoria nel capoluogo pugliese Cremonini ha riscosso un grande successo di pubblico, con i biglietti della serata che sono andati tutti sold out. L'ultima città italiana ad ospitarlo sarà Imola, dove si esibirà il 2 luglio 2022 all'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Atteso il duetto con Lucio Dalla.

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini il 28 giugno 2022

Il concerto ‘Cremonini stadi 2022' vedrà l'artista esibirsi sul palconscenico con nuove canzoni, ma anche grandi classici degli anni '90.