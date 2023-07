La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma 2023: l’ordine delle canzoni Oggi, domenica 23 luglio, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma. E domani, 24 luglio, si replica. Qui la possibile scaletta dei brani.

A cura di Teresa Fallavollita

Dopo il duplice sold out a San Siro e le date negli stadi di Firenze e Torino, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a conquistare Roma, con un doppio appuntamento. Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini, che devono il loro nome alla Tactical Nuclear Penguin, una birra scozzese, saliranno questa sera, domenica 23 luglio, e domani, lunedì 24 luglio, sul palco dello Stadio Olimpico.

Ad attenderli uno stadio gremito – per la prima data è già stato registrato il sold out – pronto a godersi lo spettacolo promesso, “tra visual, fuochi d’artificio, laser, tatuaggi in diretta, racconti del passato e speranze per il futuro, aneddoti e confronti con i propri fan”.

La band, fenomeno del pop nazionale, ha inaugurato a Mestre a inizio luglio il tour estivo che li porterà in giro per l’Italia fino all’appuntamento finale del 9 settembre a Campovolo (Reggio Emilia).

La scaletta con le canzoni del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma

Saranno oltre 25 (medley compreso) le canzoni proposte dalla band, da Irene a Giovani Wannabe, passando per Dentista Croazia, Ringo Starr e Pastello bianco.

Il gruppo di Bergamo salirà sul palco a partire dalle 21.00, previsto uno spettacolo di un paio d’ore. Questa la scaletta: