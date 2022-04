La Sapienza è la migliore università al mondo per gli Studi Classici L’Università degli Studi di Roma La Sapienza è la migliore al mondo per gli Studi Classici secondo la classifica stilata da Quacquarelli Symonds.

A cura di Natascia Grbic

L'Università degli Studi di Roma La Sapienza è la prima al mondo per gli Studi Classici. Questo quanto emerso dalla classifica mondiale delle università pubblicata oggi da Quacquarelli Symonds. Per gli Studi Classici la Sapienza aveva ottenuto lo scorso anno un punteggio di 96.9, aumentato nel 2022 fino a 99.2. Diversi i parametri presi in considerazione: ed è in ‘Academic Reputation' che l'università ottiene il punteggio massimo di 100, piazzandosi anche nella Top 100 mondiale in venti materie, e nella Top 50 in sei materie. Sono 43 le discipline che hanno consentito a La Sapienza di rientrare nella classifica: di queste, il 40% è avanzato di posizione rispetto allo scorso anno, mentre il 51% delle materie è rimasto stabile.

L'Università di Roma La Sapienza è avanzata di ben 26 posizioni rispetto al 2021 nell'area di Arts & Humanities, piazzandosi al 39esimo posto. Stessa cosa per Scienze Naturali, che acquista 27 posizioni andando al 44esimo posto, prima in Italia. In Engineering & Technology avanza di 45 posizioni, conquistando l'81esima posizione, mentre in Social Sciences & Management arriva 95esima, avanzando di 42 posizioni. In Life Sciences & Medicine sale di quindici posizioni, arrivando 123esima.

"L'eccellente risultato del QS Ranking by subject premia il grande impegno della nostra comunità che si riflette in tutti gli ambiti del sapere", ha dichiarato la rettrice dell'Università la Sapienza Antonella Polimeni – Infatti, migliora posizioni e punteggi in tutte le aree tematiche, conferma la vetta internazionale con gli studi classici, e complessivamente è accreditata di sei discipline Top 50 a livello mondiale. Inoltre, in ben quindici discipline è prima a livello nazionale: quasi un raddoppio rispetto ai dati già lusinghieri dello scorso anno". "Complimenti alla Sapienza Università di Roma che anche quest'anno rimane salda al primo posto!", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.