La richiesta dell’influencer, hotel gratis e 600 euro per due stories. Il gestore: “Basta scrocconi” La nota influencer ha chiesto non solo notti gratis per lei, due amici e il cane, ma voleva anche essere pagata con 600 euro. “Nessuno le ha chiesto nulla”, la risposta sdegnata del gestore.

A cura di Natascia Grbic

Pernottamento gratis per lei, due amici e il cane, oltre a un pagamento di seicento euro in cambio di visibilità e storie Instagram. Questa ‘l'imperdibile' offerta arrivata a un albergatore di Roma da parte di una nota influencer (di cui non ha voluto fare il nome) fresca di reality e con un seguito da un milione di followers. Tornano gli influencer scrocconi, categoria che poco piace a chi gestisce un'attività con spese vere e non tramite stories da pubblicare sui social. Stavolta l'albergatore ha rifiutato la richiesta e deciso, ritenendola assurda, di denunciarla pubblicamente.

La vicenda è riportata da Il Messaggero. "Buongiorno, ho avuto modo di visionare il vostro sito e ritenerlo in linea per l'arrivo dell'influencer del momento a Roma", si legge nella mail probabilmente mandata dall'agente. "Il cachet è di 600 euro, in cambio del tag su Instagram Story".

Una richiesta che il titolare dell'albergo ha deciso di declinare. "La ringrazio per la sua vantaggiosissima (il tono è ovviamente ironico ndr) proposta ma purtroppo non possiamo accettare. Preferisco investire quei 600 euro per nuovi servizi di cui potranno usufruire gli ospiti paganti che ci ringraziano ogni volta che lasciano il nostro hotel".

Stavolta all'entourage e all'influencer è andata male, la struttura li rimbalza. «La ringrazio per la sua vantaggiosissima proposta ma purtroppo non possiamo accettare» comincia così la replica del gestore.

Ovviamente questa non è la prima richiesta che arriva all'albergatore. "Siamo inondati da richieste del genere, fino a qualche tempo fa queste influencer, come si fanno chiamare loro, volevano pernottamenti gratis per loro e altri, adesso addirittura chiedono dei soldi".

"Il nostro hotel è una piccola struttura situata in centro che investe quotidianamente sui servizi per cercare di dare agli ospiti un'esperienza da ricordare. Abbiamo affrontato la pandemia con i suoi lockdown, l'abbiamo superata con molte difficoltà e ora nonostante le problematiche economiche cui abbiamo dovuto fronteggiare continuiamo a puntare tutto sulla qualità. Molti nostri colleghi non ce l'hanno fatta e hanno dovuto chiudere".

Il gestore trova queste richieste una grave mancanza di rispetto verso chi lavora. "Noi facciamo fattura ai clienti di ogni cosa anche delle tasse di soggiorno, loro cosa ci avrebbero dato in cambio di pernotti gratis e 600 euro? Nulla, ovviamente nulla. Ah no, due storie Instagram".