Il presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito, ha chiesto alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, con una mozione urgente di valutare la possibilità di prorogare l'ordinanza di apertura delle Ztl del centro, la cui scadenza e prevista per domani, 15 gennaio. Secondo De Vito "persistono, infatti le condizioni di tutela e di sicurezza della salute dei cittadini che avevano portato alla firma dell'Ordinanza dello scorso novembre all'esito della riunione in Prefettura. Un provvedimento inserito tra le misure per agevolare gli spostamenti in città – e ridurne i rischi – nella fase di emergenza Covid e volto a contenere per quanto possibile la diffusione del contagio anche sui mezzi pubblici". Secondo De Vito, alla luce di queste considerazioni, sarebbe importante prorogare la sospensione dei varchi Ztl anche per dare un messaggio di vicinanza ai commercianti, duramente colpiti dalla crisi sanitaria in atto.

D'accordo con De Vito sono anche i consiglieri del Partito democratico e quelli della lista civica RTR. Secondo loro prolungare la disattivazione dei varchi Ztl è una misura necessaria almeno fino alla durata dell'emergenza (lo stato di emergenza ieri è stato prolungato fino al 30 aprile). La conferma di questo provvedimento, a loro dire, permetterebbe anche di sostenere "in questo periodo in cui si prevede di riaprire le scuole e in cui partiranno i saldi. Per questo presentiamo oggi stesso una mozione urgente da discutere in Aula. Ci auguriamo che questa volta non ci siano incertezze tra i colleghi di maggioranza e che si arrivi subito all'approvazione per una misura che permetta di sostenere concretamente i commercianti del centro storico e che ha lo scopo di alleggerire il carico sui mezzi pubblici ancora non in grado di fornire un'offerta soddisfacente per le limitazioni sulle vetture del numero dei passeggeri e per il numero di vetture disponibili a Roma". Così si legge in una nota firmata dai capigruppo della Lista Civica RTR Svetlana Celli e del Partito Democratico Giulio Pelonzi e la consigliera Pd Ilaria Piccolo.