La Porta Santa aperta alla basilica di San Pietro: storia e significato Papa Francesco stasera ha aperto la Porta Santa di San Pietro, dando il via al Giubileo 2025. Ecco la storia della Porta e il significato del rito solenne, con il quale comincia l’Anno Santo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La Porta Santa di San Pietro

Stasera, 24 dicembre, Vigilia di Natale, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa alla basilica di San Pietro. Un rito solenne, che ha dato il via al Giubileo 2025. È la prima Porta Santa ad essere aperta e con il gesto comincia l'Anno Santo. Il Pontefice ha recitato il "Ritus Ianuae Sanctae Apriendae" in latino e ha varcato la soglia, per presiedere la messa della notte di Natale del Signore, seguito da un corteo di cardinali, vescovi e sacerdoti concelebranti, e rappresentanti dei cinque continenti. In Piazza San Pietro migliaia di persone hanno seguito le celebrazioni attraverso dei maxi-schermi.

Il muro che sigilla la Porta viene smantellato nei giorni precedenti alla sua apertura, viene estratta una cassetta rimasta dentro dal precedente Anno Santo, ossia quello straordinario della Misericordia, sempre indetto da Papa Francesco nel 2015. Dentro c'è la chiave con la quale si apre la Porta e il Papa ne spinge i battenti in modo simbolico. La Porta Santa di San Pietro si può visitare da domani, 25 dicembre 2024 nel giorno di Natale fino alla sua chiusura il 6 gennaio 2026. Ecco alcune informazioni storiche della solennità e dove si trovano le altre Porte Sante di Romna nelle basiliche papali.

La storia e il significato della Porta Santa di San Pietro

Il rito dell'apertura della Porta Santa alla basilica di San Pietro risale al 1500 con Papa Alessandro VI. Anticamente Dal momento dell'apertura la Porta Santa resta aperta tutto l'anno ed è accessibile dai pellegrini durante l'Anno Santo. Il significato è legato non solo all’indulgenza plenaria, ma anche al proprio cammino di conversione. La Porta Santa di San Pietro è stata un dono a Papa Pio XII da parte di Francesco Von Streng, vescovo di Lugano e Basilea e della sua comunità, come ringraziamento al Signore per aver risparmiato la Svizzera dalla guerra.

Lo scultore Vico Consorti l'ha realizzata in undici mesi ed è stata inaugurata alla Vigilia di Natale del 1949. Nelle sedici formelle viene raffigurata la storia dell’uomo da "Il Peccato e la Cacciata dal Paradiso Terrestre", alle apparizioni di Cristo risorto a Tommaso e agli Apostoli riuniti, fino all’immagine di Cristo come porta di salvezza.

Le basiliche papali di Roma con le Porte Sante

Oltre alla Porta Santa di San Pietro a Roma ce ne sono altre, che si trovano all'interno delle basiliche papali di San Giovanni in Laterano, San Paolo Fuori le Mura e Santa Maria Maggiore. In origine esisteva un'unica Porta Santa alla basilica di San Giovanni in Laterano, la cattedrale del vescovo di Roma. Tuttavia per permettere ai pellegrini di compiere il gesto, ne sono state indette altre nelle tre basiliche papali.