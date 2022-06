La pornostar Waima Vitullo minacciata di morte dall’ex: lo stalker finisce in carcere Il gip del tribunale di Roma ha quindi deciso di aggravare le misure cautelari a carico dello stalker, Marcello S., 35 anni, che quindi adesso si trova in carcere.

A cura di Enrico Tata

A nulla era servito il divieto di avvicinamento. Anzi, le minacce a Waima Vitullo, pornostar, erano diventate ancora più insistenti. Circa cento messaggi al giorno, chiamate continue da numeri anonimi, una situazione insostenibile per la donna. Il gip del tribunale di Roma ha quindi deciso di aggravare le misure cautelari a carico dello stalker, Marcello S., 35 anni, che quindi adesso si trova in carcere, come riporta il Corriere della Sera. La fine di un incubo, per Waima Vitullo, assistita dall'associazione Bon't Worry di Bo Guerreschi.

Le continue minacce: "Hai le ore contate, sono armato, ti uccido oggi"

Negli ultimi mesi le minacce ricevute dall'ex erano state tantissime. Eccone alcune: "Ti faccio fare la stessa fine della pornostar uccisa". E ancora: "Sparo a tua madre appena si affaccia al balcone, se non mi rispondi. Hai le ore contate, puttana di merda. Sono armato, ti uccido oggi". I due si erano conosciuti a maggio del 2021 nel corso della registrazione di un programma di Italia Uno. Dopo qualche mese lei lo ha lasciato: "Una sera ho dovuto chiamare la polizia perché per un motivo stupido ha iniziato a sbattersi la testa sull'armadio e ha cominciato a scendere e a salire dal letto. Lì ho capito che alcuni segnali che avevo colto in passato avevano un senso". Da febbraio è cominciato il suo incubo con telefonate e continui messaggi. "La burocrazia frena la nostra azione. Un fascicolo aspetta di essere spostato da una parte all'altra del palazzo di giustizia. Quell'uomo doveva essere allontanato nell'immediatezza. Sta sfidando lo Stato", aveva dichiarato nei giorni scorsi Bo Guerreschi.