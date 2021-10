La politica come passione: un ricordo di Nando Agostinelli a Genzano il prossimo 7 ottobre si terrà a Genzano di Roma l’iniziativa in ricordo di Nando Agostinelli organizzata, su proposta dello SPI CGIL, dal Comune di Genzano di Roma. Interverranno tra gli altri Alessio D’Amato, Assessore alla Salute della Regione Lazio, e il giornalista televisivo Enrico Lucci.

A cura di Redazione Roma

Nando Agostinelli

Negli anni ’80, da Assessore alla Salute Mentale della Provincia di Roma, Nando Agostinelli collabora con Franco Basaglia all’attuazione della Legge 180 e all’apertura dei reparti dell’ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma, portando in Europa e negli Stati Uniti d’America le esperienze italiane che si stavano compiendo nel campo psichiatrico. Il 7 ottobre alle 17 al parco Sforza Cesarini di Genzano di Roma si terrà un'iniziativa in ricordo dello storico esponente della sinistra italiana, morto a luglio del 2019 all'età di 91 anni. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Genzano di Roma e dallo Spi Cgil Castelli Sud. Da sempre impegnato nella politica, Agostinelli ha lottato al fianco dei braccianti agricoli, prima con l’occupazione delle terre e poi con lo sviluppo del mondo associativo agricolo nella regione Lazio.

All'evento parteciperanno Enrico Lucci e l'assessore D'Amato

La conferenza sarà introdotta dal sindaco di Genzano, Carlo Zoccolotti, dalla vicesindaca Francesca Piccarreta e sarà moderata da Fiorella Treggiari dello Spi Cgil Castelli Sud. "Sarà un’occasione per ripercorrere la sua esperienza politica sempre al fianco dei più bisognosi e contro le ingiustizie e che oggi può essere portata come esempio per le nuove generazioni", si legge nel comunicato. Interverranno tra gli altri Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio, ed Enrico Lucci , giornalista de “Le Iene” e del programma “Quelli che”, già collaboratore della storica emittente Rete Azzurra di Genzano. La mostra sulla vita di Agostinelli sarà visitabile il 7 ottobre nel parco e nei giorni 9 e 10 ottobre a palazzo Sforza Cesarini di Genzano di Roma. La conferenza si potrà seguire anche in diretta sulla Pagina Facebook del Comune di Genzano.