La passione per i libri e l'amore per i figli: chi era Beatrice Sgroia, morta mentre coglieva asparagi Beatrice Sgroia era una ragazza molto benvoluta a Veroli, dove viveva insieme alla sua famiglia. Grande appassionata di libri, gestiva una pagina Instagram dove condivideva recensioni con i suoi followers.

A cura di Natascia Grbic

"Read more books". Così Beatrice Sgroia, la ragazza morta ieri in circostanze tragiche mentre era uscita a fare una passeggiata, esortava i suoi followers, con cui condivideva il piacere della lettura. Ventotto anni, due bimbi piccoli, Sgroia era originaria di Veroli, dove viveva insieme al marito. La giovane era appassionata di libri: ne leggeva tantissimi, e ne condivideva poi le recensioni sulla sua pagina Instagram, ‘Libri liberi‘, consigliando le letture che più l'avevano colpita, oltre a fare un raffronto con altri testi pubblicati sullo stesso argomento. Amante della natura, era una ragazza molto benvoluta a Veroli, dove aveva anche svolto il servizio civile.

Beatrice Sgroia è morta ieri verso le 15.30 mentre stava facendo una passeggiata in località Bagnara di Monte San Giovanni Campano, nella zona della Cava. Mentre cercava asparagi selvatici, ha messo un piede su un sasso che ha ceduto ed è precipitata per diversi metri. A dare l'allarme è stato un suo amico, con il quale era in videochiamata. Nonostante la tempestività dei soccorsi, con Vigili del Fuoco e Carabinieri arrivati sul posto il poco tempo, non c'è stato nulla da fare. Purtroppo la caduta le è stata fatale, e gli operatori sanitari del 118 – che avevano anche allertato un'eliambulanza, hanno potuto solo accertarne il decesso. Per recuperare il corpo c'è voluto diverso tempo dato che si trovava in una zona molto impervia, difficile da raggiungere anche per i soccorritori più esperti.

La salma è stata già restituita ai familiari. I funerali della ragazza si terranno domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 15.30 nella chiesa Madonna del Buon Consiglio in Scifelli.