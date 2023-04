La mozione di Verdi-Sinistra che mette in imbarazzo Pd e Schlein sul termovalorizzatore a Roma In una mozione presentata alla Camera dei Deputati, l’alleanza Verdi-Sinistra chiede al governo di revocare i poteri commissariali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in merito alla gestione dei rifiuti a Roma e alla realizzazione del termovalorizzatore.

A cura di Enrico Tata

Dal Green Deal alla legge sul clima, dalle politiche energetiche alla gestione dei rifiuti radioattivi, dalla ricerca sui nuovi sistemi di accumulo di energia agli studi sulla fusione nucleare. Su questi temi gli esponenti dell'alleanza Verdi-Sinistra chiedono un impegno al governo Meloni con una mozione che sarà presentata oggi alla Camera da Filiberto Zaratti e che sarà votata presumibilmente nella giornata di mercoledì con appello da parte del primo firmatario, il segretario del Verdi, Angelo Bonelli.

Non è un voto che passerà inosservato, perché tra gli impegni proposti all'esecutivo ce n'è anche uno che fa riferimento al termovalorizzatore di Roma. Un tema su cui non solo dovrà esprimersi il governo, ma anche il Partito democratico.

Termovalorizzatore a Roma, il dibattito interno al Pd

La nuova segretaria, Elly Schlein, non ha ancora espresso una posizione ufficiale in merito, ma ha nominato come responsabile Ambiente del partito Annalisa Corrado, da sempre contraria all'impianto, e recentemente un altro membro della nuova segreteria dem, Sandro Ruotolo, ha rilanciato la proposta dei Radicali in merito a un referendum sul termovalorizzatore. E ancora un altro esponente della segreteria Pd, Marco Furfaro, ha detto: "Nei prossimi giorni discuteremo… Faremo una discussione molto aperta, responsabile e senza pregiudiziali".

Leggi anche La prima mossa di Elly Schlein contro l'inceneritore di Gualtieri a Roma

D'altra parte il sindaco Gualtieri, commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Roma, ha già programmato l'inizio dei lavori, con l'avvio dei cantieri previsto entro luglio 2024.

Verdi e Sinistra chiedono stop al termovalorizzatore

Nel testo della mozione presentata dall'alleanza Verdì-Sinistra (firmatari Bonelli, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti) si legge nelle premesse:

In una strategia energetica coerente con gli obiettivi europei e dell'Onu anche l'economia circolare assume un ruolo strategico. In questa ottica, il perseguire l'obiettivo di realizzare nuovi inceneritori, come previsto a Roma, non appare coerente a tali obiettivi.

Tra gli impegni richiesti al governo ce n'è uno che riguarda proprio il termovalorizzatore di Roma. Nello specifico si impegna il governo

ad adottare iniziative volte a rivedere le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento di rifiuti a partire dalla gestione commissariale di Roma Capitale, che sono impianti energeticamente a saldo negativo e non coerenti con gli obiettivi dell'economia circolare.

In altre parole la mozione chiede revocare la gestione commissariale del ciclo dei rifiuti a Roma affidata dal governo Draghi a Roberto Gualtieri, in qualità di sindaco della Città Metropolitana e commissario per il Giubileo 2025.