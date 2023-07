La misteriosa scritta sulla spiaggia di Ostia: “Papa Benedetto XVI non ha mai abdicato” Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, è comparso un piccolo aereo da turismo giallo con uno striscione nel cielo sopra la spiaggia di Ostia. “Benedetto XVI non ha mai abdicato”, il testo.

Mistero sul litorale romano, che oggi, visti il bel tempo e le temperature roventi, è stato letteralmente preso d'assalto. Nel pomeriggio, intorno alle 16.30, è comparso un piccolo aereo da turismo giallo con uno striscione nel cielo sopra la spiaggia di Ostia. "Benedetto XVI non ha mai abdicato", il testo.

Pubblicità? Una dedica da parte di un ‘fan'. In ogni caso sono stati tantissime le persone che hanno segnalato sui social l'inquietante cartellone. Stando a quanto si apprende, l'aereo proveniva da Roma e avrebbe compiuto diversi passaggi sulla spiaggia di Ostia, praticamente facendo avanti e indietro più volte sul lungomare, tra la rotonda alla fine di via Cristoforo Colombo e il pontile. Poi si è allontanato ed è presumibilmente tornato in direzione della Capitale.

Come detto, moltissimi hanno pubblicato le fotografie del misterioso aereo sui social network, chiedendosi di cosa mai poteva trattarsi. Qualcuno ha segnalato inoltre che l'aereo si sarebbe spinto anche più a sud, fino ad Anzio e poi addirittura fino alla zona del Circeo.

Il motivo dello striscione? Per ora non è chiaro, ma l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di una trovata pubblicitaria per promuovere qualche tipo di iniziativa, libro o documentario riguardante l'ex pontefice.

Papa Benedetto XVI, ricordiamo, è morto il 31 dicembre 2022 all'età di 95 anni ed è stato sepolto il 5 gennaio 2023 all'interno della basilica di San Pietro.