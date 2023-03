La metro A di Roma arriverà fino a Monte Mario: 5,6 milioni di euro per il prolungamento Il Comune di Roma potrà utilizzare un finanziamento di 5,6 milioni di euro per il prolungamento della metro A da Battistini fino a Monte Mario.

A cura di Alessia Rabbai

La metro A di Roma arriverà fino a Monte Mario, che diventerà il nuovo capolinea. Ad annunciarlo è l'assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma Capitale Eugenio Patanè, ma ancora non si conoscono i tempi necessari per l'avvio dei lavori. Roma Capitale, spiega l'assessore, ha ottenuto la proroga per utilizzare il finanziamento, pari ad un ammontare di 5,6 milioni di euro, per la realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana da Battistini a Monte Mario". Battistini al momento è uno dei capolinea della linea A insieme ad Anagnina, il primo a Roma Nord e il secondo a Roma Sud.

Patané ha commentato entusiasta la notizia che il Comune di Roma potrà utilizzare il finanziamento, per ampliare e potenziare la linea A. "Si tratta di un'ottima notizia per la città – aggiunge Patanè – per cui ringrazio il Ministero, che ci consentirà di affidare la progettazione esecutiva del prolungamento della Metro A a Roma Servizi per la Mobilità, dopo la modifica dello statuto della società, già approvata dalla Giunta e dell’Assemblea Capitolina, che ora dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci".

La metro A arriverà fino a Monte Mario

La linea A della metropolitana di Roma che si snoda tra i due capolinea di Battistini ed Anagnina collega il quadrante Nord e Sud di Roma, passando per il centro storico meta di migliaia di turisti, con le stazioni di Spagna, Flaminio, Barberini e Repubblica. Attualmente la metro A chiude per lavori di sostituzione dei binari alle ore 21.

Potenziarla con il prolungamento fino a Monte Mario agevolerebbe gli spostamenti di migliaia di romani, che utilizzano i mezzi pubblici per muoversi in città, tra periferia e centro oppure tra quadranti diversi. Al momento infatti la zona di Monte Mario è servita dalla linea ferroviaria Roma-Viterbo, che collega i due capoluoghi e le loro rispettive province e da varie linee di autobus.