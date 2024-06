La mappa del voto alle europee nei quartieri di Roma: alle Torri stravince Meloni, Pd ok nella ‘ztl’

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, ha ottenuto a Roma il 29.1 per cento delle preferenze, contro il 27,5 del Partito democratico. Al terzo posto Alleanza Verdi e Sinistra con il 10,97 e al quarto il Movimento 5 Stelle con il 10,45 per cento. Seguono Forza Italia, Azione, Lega e Stati Uniti d'Europa intorno al 4 per cento.

Ma come si è distribuito il voto nei quartieri della Capitale? Ebbene Meloni ha stravinto al Municipio VI, quello delle Torri, e al Municipio X, quello di Ostia (in questi due municipi si è registrata un'affluenza molto bassa). Per Fratelli d'Italia molto bene anche al Municipio XV, quello di Ponte Milvio e della periferia Nord Ovest di Roma.

Per il Partito democratico, molto bene nei municipi del centro, il Municipio I e il Municipio II, dove i dem hanno ottenuto oltre il 30 per cento delle preferenze. Molto bene anche alla Garbatella, dove il Pd ha superato la soglia del 30 per cento. Per quanto riguarda Alleanza Verdi e Sinistra, ottimi risultati a Montesacro, al Pigneto-Torpignattara e soprattutto alla Garbatella, dove Avs ha superato il 16 per cento.

Ecco la mappa del voto in tutti i municipi di Roma.

Il voto nel Municipio I – centro storico

Nel primo municipio, quello del centro storico di Roma, bene il Partito democratico, con il 32 per cento. Al secondo posto Fratelli d'Italia con il 24 per cent e al terzo posto Alleanza Verdi e Sinistra all'11,6 per cento. Sopra la media sia Stati Uniti d'Europa che Azione, con circa il 6 per cento.

Municipio II – Flaminio, Parioli, San Lorenzo, Sallustiano

Nel Municipio II (quartieri Flaminio, Parioli, San Lorenzo) il Partito democratico è primo partito con oltre il 30 per cento delle preferenze. Fratelli d'Italia è al 26 per cento e Alleanza Verdi e Sinistra è 10,2. Sopra la media, anche in questo caso, sia Stati Uniti d'Europa che Azione, con oltre il 7 per cento. Male sia il Movimento 5 Stelle, al 5 per cento, che la Lega al 3 per cento.

Municipio III – Montesacro, Tufello

Nel municipio di Montesacro il Pd è primo partito con il 28,7 per cento e Fratelli d'Italia è al secondo posto con il 27,5 per cento. Ottimo il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra al 12 per cento e buono quello del Movimento 5 Stelle, al 10 per cento. La Lega è al 4 per cento.

Municipio IV – Casal Bertone, Casal Bruciato, Tiburtino, San Basilio, Tor Cervara, Pietralata

Al Municipio IV è pareggio tra Pd e Fratelli d'Italia al 29 per cento. Bene il Movimento 5 Stelle al 12,4 per cento, Lega e Forza Italia al 4 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra al 10 per cento.

Municipio V – Torpignattara, Casilino, Quadraro, Centocelle, Alessandrina, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste

Al Municipio V Fratelli d'Italia supera il Pd, 29,4 per cento contro 25,5 per cento. Ottimi i risultati di Alleanza Verdi e Sinistra, al 13,6 per cento, e (rispetto alla media) del Movimento 5 Stelle, al 12,8 per cento. Forza Italia e Lega tra il 3 e il 4 per cento.

Municipio VI – delle Torri: Torre Spaccata, Torre Maura, Torre Angela, Torre Gaia

Affluenza bassissima al 34 per cento nel municipio delle Torri. Meloni ha stravinto con oltre il 38 per cento e il Pd fermo al 20 per cento. Bene il Movimento 5 Stelle al 15 per cento. Sopra la media la Lega con il 6 per cento e sotto la media Avs con il 7 per cento.

Municipio VII – Appio, Romanina, Tor Fiscale

Pd al 29 per cento, primo partito, Fratelli d'Italia al 27 per cento. Pareggio tra Alleanza Verdi e Sinistra e M5s all'11 per cento. Lega e Forza Italia al 4 per cento.

Municipio VIII – Garbatella, Ostiense, Tor Marancia

Il Partito democratico è primo partito e si attesta sopra la soglia del 30 per cento. Fratelli d'Italia è al 23,4 per cento. Ottimo il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra al 16,6 per cento (il municipio è amministrato da Amedeo Ciaccheri, esponente della sinistra romana). Movimento 5 Stelle al 9 per cento, Lega al 2,8 e Forza Italia al 3,9 per cento.

Municipio IX – Eur, Cecchignola, Laurentino

Fratelli d'Italia oltre il 30 per cento, con il Pd che si ferma al 26,6 per cento. Movimento 5 Stelle al 10,7 e Alleanza Verdi e Sinistra al 9,8 per cento. Sopra la media Azione, oltre il 5 per cento.

Municipio X – Ostia, Acilia, Casal Palocco

Affluenza bassa anche a Ostia, al 39 per cento. Fratelli d'Italia è vicina al 31 per cento, Pd al 23,5 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra al 10,3 per cento e Movimento 5 Stelle al 13,8 per cento. Sopra la media la Lega al 5,82 per cento.

Municipio XI – Marconi, Portuense, Corviale, Magliana

Al Municipio XI Fratelli d'Italia si attesta al 30,5 per cento con il Partito democratico al 27,6 per cento. Movimento 5 Stelle all'11,5 per cento e Avs al 10,3 per cento.

Municipio XII – Colli Portuensi, Gianicolense, Pisana, Monteverde

Partito democratico al 31,1 per cento al Municipio XII con Fratelli d'Italia al 25,7 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra al 12, mentre il Movimento 5 Stelle è sotto la media al 8,6 per cento. Sopra media Azione al 5,1 per cento.

Municipio XIII – Aurelio, Casalotti, Boccea

Nel Municipio XIII Fratelli d'Italia è al 31,9 per cento con il Pd al 26,3 per cento. Avs e Movimento 5 Stelle al 9 per cento e Forza Italia al 5,3 per cento.

Municipio XIV – Ottavia, Balduina, Trionfale

In questo municipio Fratelli d'Italia ha ottenuto il 31 per cento, con il Pd al 27,5 per cento. Avs al 9 per cento, Movimento 5 Stelle al 10 per cento, Forza Italia quasi al 5 per cento.

Municipio XV – Ponte Milvio, Labaro, Farnesina, Grottarossa

Nel Municipio XV di Roma boom di Fratelli d'Italia al 34,8 per cento e il Pd fermo al 23 per cento, dato più basso, con le Torri, per il partito guidato da Elly Schlein. Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra intorno al 7 per cento. Bene Forza Italia al 7,5 per cento.