La mamma di Simone, travolto e ucciso da un ex poliziotto: “È sempre con me, non mi abbandona mai” Parla la mamma del ragazzo travolto e ucciso lo scorso 24 agosto da un poliziotto sotto effetto di droga e alcol su via Prenestina.

Simone Sperduti aveva solo diciannove anni quando una macchina guidata da un poliziotto ubriaco e sotto effetto di stupefacenti lo ha travolto su via Prenestina. Era la mattina del 24 agosto, stava andando al lavoro quando è morto: l'impatto, devastante, non gli ha lasciato scampo.

Per l'incidente è stato condannato a sette anni di reclusione il poliziotto Andrea Persi, già sospeso in estate dal servizio. L'uomo, che adesso si trova nel carcere di Regina Coeli, era risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici.

A distanza di quasi un anno la madre di Simone Sperduti, Cristina Di Angelo, ricorda quel figlio morto in modo tragico e prematuro in un'intervista a Il Messaggero.

"Simone è un ragazzo meraviglioso", le parole della mamma al quotidiano romano. "Lui è sempre con me, non mi abbandona mai, e a distanza di tempo si trova la forza di parlare. Passa il tempo e certe storie si dimenticano, ma non dobbiamo farlo. Tanti, troppi ragazzi hanno perso la vita in drammi come questo. Gli incidenti stradali continuano ad esserci, famiglie distrutte dal dolore e disperate. Ma possiamo sensibilizzare sul tema, ricordando possiamo fare qualcosa per gli altri".

Dopo l'incidente, Sperduti ha scritto una lettera ai genitori di Simone, chiedendogli perdono. ""Mi inginocchierei ai piedi per chiedervi perdono. Ho paura, so che voi ne avete più di me. Ho sbagliato, cavolo ho sbagliato. Avrei voluto morire io. Dovevo morire io. Vi chiedo perdono. Niente vi ridarà più vostro figlio, ma io farò qualsiasi cosa possa aiutarvi. Vi chiedo perdono, e a Dio. Avrei dovuto morire io. Ho il cuore in pezzi, ma so che è nulla rispetto a quello che state provando voi. Odiarmi è il minimo".