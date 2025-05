La macchina modificata per trasportate la cocaina dei narcos di Quarticciolo: i nascondigli segreti I Falchi della Questura di Roma hanno fermato due uomini sospetti: all’interno dell’auto due ingegnosi scomparti “segreti” per trasportare la droga. Recuperati 7 chili di cocaina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avevano modificato una berlina di grossa cilindrata, per ricavare all'interno due nascondigli per trasportare ingenti quantitativi di droga senza essere scoperti. Purtroppo per lo però i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Roma, occhio allenato nel riconoscere i doppi fondi e soprattutto nel riconoscere i movimenti sospetti, non si sono lasciati ingannare, scoprendo così 7 chili di cocaina che erano stati celati in due scomparti.

Tutto inizia durante un servizio di appostamento nel quartiere di Quarticciolo, alla periferia Est di Roma, dove insiste una delle più floride piazze di spaccio della città, quando gli agenti notano due uomini sospetti che si muovono a bordo di un'auto. Decidono così di seguirla con discrezione. Il viaggio dell'auto sospetta dura poca. Dopo alcune centinaia di metri infatti la vettura si ferma a piazza dei Geranei a Centocelle.

Quando l'auto si ferma i poliziotti hanno la conferma che qualcosa non va, il guidatore scende e lascia il volante a un altro uomo dandosi il cambio. Decidono a quel punto di intervenire piombando addosso ai due sospetti e fermandoli. A una prima perquisizione la macchina risulta "pulita", ma facendo più attenzione gli agenti hanno scoperto i due scomparti celati uno nel portabagagli e l'altro nel vano sopra il volante: all'interno diversi pacchetti ben sigillati con all'interno 7 chili in tutto di cocaina.

Entrambi gli uomini fermati sono stati arrestati: dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Proseguono le indagini per capire dove fosse destinato il viaggio della cocaina.