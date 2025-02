La lettera di Martin Scorsese e di altri quattro registi di Hollywood per salvare i cinema di Roma

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Dopo l'intervento di Renzo Piano, per salvare gli storici cinema di Roma scende in campo anche Hollywood. Oggi sul Corriere della Sera è stato pubblicato un appello alla premier Giorgia Meloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per impedire che alcune storiche sale si trasformino in centri commerciali o hotel di lusso, come reso possibile dalle nuove regole urbanistiche varate dalla Regione Lazio.

Martin Scorsese, Jane Campion, Francis Ford Coppola, Wes Anderson e Ari Aster sono i cinque registi americani scesi in campo per ribadire che la perdita di queste sarebbe "un profondo sacrilegio non solo per la ricca storia della città, ma anche per il patrimonio culturale da lasciare alle future generazioni".

"Come ben riflette in modo eloquente Renzo Piano sulla situazione attuale di Roma – si legge nell'appello promosso per primo da Scorsese – è chiaro che il tentativo di riconvertire spazi destinati al possibile rinascimento culturale della Città Eterna in hotel, centri commerciali e supermercati è del tutto inaccettabile. Tale trasformazione rappresenterebbe una perdita irreparabile: un profondo sacrilegio non solo per la ricca storia della città, ma anche per il patrimonio culturale da lasciare alle future generazioni".

Martin Scorsese nella missiva diffusa dalla Fondazione Piccolo America: "Invito i miei colleghi di tutto il mondo, direttori di festival e tutti gli operatori culturali a firmare questa lettera per salvare l'ultima possibilità di redenzione di una delle città culturali e artistiche più importanti al mondo. È nostro dovere trasformare queste ‘cattedrali nel deserto' abbandonate in veri templi della cultura, luoghi capaci di nutrire le anime sia delle generazioni presenti che di quelle future".