La denuncia: “Montacarichi rotti sulla Metro a Roma, costretto a trasportare a braccia mio figlio” La denuncia su Twitter: “Costretto a trasportare a braccia sulle scale delle stazioni della metropolitana la carrozzina con mio figlio disabile”.

A cura di Enrico Tata

Montacarichi rotti oppure personale inesistente per azionarli in tre diverse fermate della Metro A di Roma. E per questo un papà ha dovuto trasportare a braccia, non senza difficoltà, la carrozzina di suo figlio disabile per diverse rampe di scale. Il fatto è accaduto nelle stazioni di Colli Albani, di Arco di Travertino (dove i montascale non erano funzionanti) e di Ottaviano, ma Atac ha risposto così sotto al post-denuncia pubblicato da Francesco Paolicelli, docente universitario e formatore opendata e opengov per la PA: "La stazione Ottaviano è presidiata da nostro personale e i montascale tra banchina-atrio-superficie sono funzionanti".

Nonostante le rassicurazioni di Atac, Paolicelli ha dovuto trasportare la carrozzina di suo figlio a braccia poiché ha trovato vuoti, come dimostra anche un video postato su Twitter, i gabbiotti riservati al personale Atac. Non potendo essere assistito per l'attivazione dei montascale, ha sollevato lui stesso la carrozzina per uscire all'esterno della stazione. Ha spiegato il diretto interessato al Corriere della Sera: "Siamo arrivati il 29 ottobre a Roma col camper. La nostra prima meta sono stati i Musei Vaticani. Siamo partiti dalla fermata Arco di Travertino e i problemi sono cominciati lì. Il personale ci ha avvisati che i montascale non funzionavano. Quindi la discesa a braccia. Giunti a Ottaviano, la lucetta del montascale era accesa. Abbiamo suonato il citofono per far arrivare un operatore. Nulla. Per venti minuti. A questo punto sono salito e ho visto che nel gabbiotto non c'era nessuno. Ho fatto salire mio figlio caricandolo a braccia con l'aiuto del personale delle pulizie che non c'entrava nulla".