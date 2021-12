La denuncia dei residenti: ditta pulisce strada, ma foglie e feci finiscono sulle auto parcheggiate La denuncia: “Le foglie non sono state raccolte e tutt’ora i cumuli che c’erano sul marciapiede sono stati riversati tra la carreggiata e il bordo strada”:

A cura di Enrico Tata

Foto Reporter–Montesacro

I dipendenti di una ditta di pulizie arrivano in via Eugenio Chiesa, Val Melaina, per raccogliere le foglie sul marciapiede. Le operazioni, secondo i residenti, non terminate tuttavia con un esito accettabile: il manto di fogliame, in pratica, è stato solamente spostato con un getto d'acqua. L'effetto è stato quello di spargere le foglie, il fango, i detriti e anche le feci sulle automobili parcheggiate a lato della carreggiata. "Le foglie non sono state raccolte e tutt'ora i cumuli che c'erano sul marciapiede sono stati riversati tra la carreggiata e il bordo strada otturando i pochissimi tombini rimasti liberi. Tutto ciò è gravissimo, inconcepibile e vergognoso. I residenti sono amareggiati e chiedono risposte dalle istituzioni", si legge sulla pagina Facebook ‘Reporter Montesacro'.

"Succede sempre così. Ogni volta che passano con il mezzo che lava le strade e raccoglie le foglie, ti sporcano tutta la macchina", ha commentato un residente. Stando a quanto si apprende, il fatto è stato segnalato alla polizia locale di Roma Capitale, che dovrebbe effettuare un sopralluogo per verificare quanto accaduto.