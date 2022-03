La denuncia: a Ostia decine di truffe sulle raccolte fondi per l’Ucraina La denuncia di un avvocato di Ostia: “Attenzione alle false raccolte di fondi, di aiuti e di beni di prima necessità per i profughi e le vittime della guerra in Ucraina. A Ostia ci sono state decine di truffe di presunti gruppi o associazioni”.

A cura di Enrico Tata

A Ostia sarebbero almeno undici le denunce per truffa, millantato credito e sostituzione di persona per false raccolte fondi per l'Ucraina. Associazioni inesistenti, onlus finte e strani comitati avrebbero tentato di approfittarsi dei cittadini e avrebbero chiesto loro soldi, beni alimentari e farmaci che però in molti casi sono spariti chissà dove senza lasciare alcuna traccia. Queste associazioni, ha denunciato l'avvocato Guido Pascucci, "non hanno rilasciato nessuna certificazione e alcuni si sono resi addirittura irreperibili, rendendo impossibile sapere che fine abbiano fatto, o faranno, quei beni", ha dichiarato al Corriere della Sera.

“Attenzione alle false raccolte di fondi, di aiuti e di beni di prima necessità per i profughi e le vittime della guerra in Ucraina. A Ostia ci sono state decine di truffe di presunti gruppi o associazioni che esibivano bandiere e stemmi ucraini per attirare la pietà e l’attenzione degli utenti. Molti siti di phishing e di truffe online hanno fatto, anche tramite condivisione in buona fede sui social, decine di vittime a Ostia e dintorni. Fate attenzione a chi portate o date beni e soldi, verificate sempre l’effettivo accredito del gruppo, della persona, o della associazione presso le autorità istituzionali, e accertatevi del percorso del materiale o dei soldi che invierete", ha scritto su Facebook l'avvocato.

