La contessa De Blank: “Vittima di un tentato scippo a Roma, volevano rubarmi la borsa” “Oggi pomeriggio sono stata vittima di un tentativo di scippo. Sto bene, ma sono furiosa”, ha raccontato la contessa su Instagram.

A cura di Enrico Tata

La contessa Patrizia De Blanck ha raccontato su Instagram di essere stata vittima di un tentativo di scippo a Roma. "Oggi pomeriggio sono stata vittima di un tentativo di scippo. Sto bene, ma sono furiosa! Stavo andando con i miei amici Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio alle prove della nuova trasmissione tv di Igor quando all’improvviso, vicino a casa, mi sono sentita, con forza e velocità, strappare la borsa dalla spalla. Per fortuna Igor ha avuto la prontezza di sorreggermi perché stavo per cadere e Lorenzo il coraggio di rincorrere il rapinatore riuscendo a riappropriarsi della mia borsa. Era un uomo di colore, alto e di corporatura esile. La sicurezza urbana è ormai una mera utopia. Non si può stare tranquilli nemmeno in pieno giorno. Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita, soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa", ha scritto la contessa sul suo profilo Instagram. "Come ha detto il mio amico Lorenzo, allo scippatore è andata bene perché mi ha presa alla sprovvista da dietro le spalle come fanno i vigliacchi altrimenti, come ben sapete, avrei reagito a modo mio. Ormai le rapine, i furti, le violenze e gli stupri sono all’ordine del giorno", ha dichiarato ancora De Blanck.

La contessa De Blanck è diventata famosa dopo aver partecipato come ospite fissa della trasmissione ‘Chiambretti c'è' su Rai 2 con Piero Chiambretti. L'anno successivo la figlia Giada ha partecipato come concorrente alla prima edizione italiana dell'Isola dei Famosi, con la mamma spesso ospite in studio. La contessa ha partecipato come ospite a Domenica in, nel 2005 è stata concorrente del reality show Il Ristorante e nel 2006 ha partecipato al programma radiofonico di Igor Righetti Il ComuniCattivo in onda su Radio 1. Nel 2008 ha partecipato all'Isola dei Famosi e recentemente, nel 2020, è stata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.