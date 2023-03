La contatta su Instagram per fare un servizio fotografico e la molesta: arrestato 40enne Dopo averla notata sui social, l’avrebbe invitata per uno shooting a casa sua: una volta nell’abitazione, però, sarebbero iniziate le molestie.

A cura di Beatrice Tominic

Avrebbe contattato una ragazza di 24 anni dopo aver visto le foto che si scattava e che pubblicava su Instagram, con la scusa di immortalarla: così un fotografo di 40 anni di Aprilia sarebbe riuscito ad adescare la giovane e a programmare un incontro. L'avrebbe invitata a casa sua e, una volta arrivata nell'abitazione, l'avrebbe molestata: oggi l'uomo si trova agli arresti domiciliari. Accusato di aver molestato sessualmente la giovane, l'uomo ha sempre negato l'accaduto.

La vicenda

I fatti risalgono allo scorso anno. I due si sarebbero incontrati dopo che lui, un fotografo 40enne che vive ad Aprilia, comune in provincia di Latina che dista dalla capitale una cinquantina di chilometri circa, l'avrebbe contattata per scattarle qualche foto. Il 40enne l'avrebbe notata per i suoi scatti sui social network, in particolare su Instagram: la sua intenzione, come si legge sulla testata di Latina Tu, era quella di valorizzare l'immagine della giovane.

La ragazza avrebbe acconsentito ad incontrare l'uomo: l'appuntamento fra i due è stato organizzato davanti all'abitazione del fotografo. Dopo i primi scatti, però, lui l'avrebbe invitata ad entrare all'interno della casa. È lì che l'avrebbe molestata, palpandola nelle parti intime, bloccandola.

L'intervento delle forze dell'ordine

Dopo quanto accaduto, la ragazza ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della stazione di Aprilia che hanno immediatamente iniziato ad indagare: su richiesta della magistratura, infine, per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Ascoltato nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, il 40enne ha sempre negato quanto accaduto e ha chiesto la revoca della misura cautelare degli arresti.