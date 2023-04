La classifica, Roma meta preferita dai turisti per il ponte del Primo Maggio: hotel pieni Roma tra le mete di viaggio più amate per il ponte del primo maggio. Federalberghi ha annunciato che il ponte del 25 aprile è stato un successo e la speranza è che i risultati possano essere ripetuti anche nel prossimo weekend.

A cura di Enrico Tata

Secondo una classifica stilata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, Roma è al secondo posto delle 20 mete più amate dagli italiani per il ponte del primo maggio (il primo maggio è lunedì). In testa alla classifica c'è Nizza, il capoluogo della Costa Azzurra. Seguono, per l'appunto, la Capitale italiana, Porto Cervo, Palma di Maiorca, Olbia e, al sesto posto, Fiumicino. Milano è settimana, Barcellona decima.

Un exploit, quello di Roma, confermato dagli imprenditori del settore. Federalberghi ha annunciato che le camere sono occupate al 90 per cento e il settore della ristorazione, invece, ha fatto registrare nel ponte del 25 aprile un incremento di fatturato del 18 per cento rispetto al 2022.

In un'intervista rilasciata all'Agenzia Nova il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, ha dichiarato che il ponte del 25 aprile è andato molto bene per il settore: "La città è stata davvero gettonata. Abbiamo avuto un tasso di riempimento delle camere intorno al 90 per cento, e questa cosa speriamo si ripeta anche per il primo maggio. I presupposti ci sono anche se molte prenotazioni sono last minute e quindi è difficile fare previsioni. Per quanto riguarda la provenienza dei turisti abbiamo avuto un 60 per cento di stranieri e un 40 per cento di italiani".

Per quanto riguarda i ristoranti, saranno presi d'assalto soprattutto quelli sul litorale e sulle coste dei laghi, da quello di Bracciano a quello di Castel Gandolfo. L'unico timore è però legato al meteo: fino a venerdì il tempo sarà stabile e soleggiato, ma da domenica 30 aprile e, soprattutto, lunedì 1 primo maggio, arriverà un ciclone che porterà piogge, temporali e grandinate su tutta la penisola. Questo prevedono, per il momento, i meteorologi.

Le mete preferite dagli italiani per il ponte del primo maggio