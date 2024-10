video suggerito

La classifica dei migliori ospedali di Roma per il trattamento dei tumori: al primo posto il Gemelli La classifica dei migliori ospedali di Roma per il trattamento dei tumori, secondo i dati dell’Agenas riferiti al 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I dati del Programma nazionale esiti, presentato oggi a Roma dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), fotografa la performance degli ospedali del Servizio sanitario nazionale nell'anno 2023. Nelle tabelle stilate da Agenas sono riportati gli standard operativi degli ospedali italiani, suddivisi per patologia trattata, ed è stato presentato un portale dove è possibile consultare tutte le classifiche. Di seguito, riportiamo un elenco dei migliori ospedali di Roma per il trattamento dei tumori, con il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, che risulta primo in Italia per numero di interventi per molte tipologie di neoplasie.

I migliori ospedali di Roma per il trattamento dei tumori

Tumore alla tiroide : il policlinico Gemelli è secondo in Italia con 859 interventi realizzati nel 2023

: il policlinico Gemelli è secondo in Italia con 859 interventi realizzati nel 2023 Tumore alla vescica: l'IFO, Istituto Regina Elena, è primo in Italia con 127 interventi

l'IFO, Istituto Regina Elena, è primo in Italia con 127 interventi Tumore del retto: primo in Italia è il Gemelli con 167 interventi realizzati

primo in Italia è il Gemelli con 167 interventi realizzati Tumore alla prostata: al primo posto in Italia c'è l'ospedale Careggi di Firenze, con l'IFO-Istituto Regina Elena di Roma al settimo posto

al primo posto in Italia c'è l'ospedale Careggi di Firenze, con l'IFO-Istituto Regina Elena di Roma al settimo posto Tumore al pancreas: a l primo posto l'AOUI di Verona e al sesto posto il policlinico Gemelli di Roma

l primo posto l'AOUI di Verona e al sesto posto il policlinico Gemelli di Roma Tumore della mammella : al primo posto l'istituto europeo di oncologia di Milano con 2684 interventi eseguiti e al secondo posto il Gemelli con 1433 interventi

: al primo posto l'istituto europeo di oncologia di Milano con 2684 interventi eseguiti e al secondo posto il Gemelli con 1433 interventi Tumore del fegato: al primo posto l'Azienda ospedaliera di Padova con 457 interventi. Al secondo posto il Gemelli con 251 interventi e al terzo posto l'ospedale San Camillo di Roma

al primo posto l'Azienda ospedaliera di Padova con 457 interventi. Al secondo posto il Gemelli con 251 interventi e al terzo posto l'ospedale San Camillo di Roma Tumore del colon: al primo posto il Gemelli con 503 interventi

al primo posto il Gemelli con 503 interventi Tumore del cervello: Irccs Besta di Milano al primo posto e al secondo posto il Gemelli

Irccs Besta di Milano al primo posto e al secondo posto il Gemelli Tumore dell'utero : al primo posto in Italia il policlinico Gemelli con 1.037 interventi eseguiti nel 2023

: al primo posto in Italia il policlinico Gemelli con 1.037 interventi eseguiti nel 2023 Tumore dello stomaco: al primo posto il policlinico Gemelli con 155 interventi

al primo posto il policlinico Gemelli con 155 interventi Tumore del rene: al primo posto l'ospedale Careggi e al secondo posto l'IFO-Istituto Regina Elena di Roma

al primo posto l'ospedale Careggi e al secondo posto l'IFO-Istituto Regina Elena di Roma Tumore del polmone : al primo posto l'ospedale Sant'Andrea di Roma con 657 interventi e al terzo posto il Gemelli con 529 interventi

: al primo posto l'ospedale Sant'Andrea di Roma con 657 interventi e al terzo posto il Gemelli con 529 interventi Tumore dell'ovaio : al primo posto il policlinico Gemelli con 460 interventi

: al primo posto il policlinico Gemelli con 460 interventi Tumore del cavo orale: al primo posto l'IFO-Istituto Regina Elena