La classifica degli abbonamenti di bus e metro: Roma tra le città europee dove costa meno

A cura di Enrico Tata

Secondo un report di Greenpeace, Roma è una delle capitali europee dove l'abbonamento annuale o mensile per i trasporti pubblici costa meno. Stando ai dati riportati nel rapporto ‘Climate&Public Transport Tickets in Europe', la Città Eterna è in compagnia di Praga, Bratislava, Vienna e Madrid. In queste città l'abbonamento costa circa 0,85 euro al giorno. In effetti, per il momento, a Roma l'abbonamento annuale costa 250 euro e quello mensile costa 35 euro (1,1 euro al giorno per quello mensile e 0,68 per quello annuale).

Le città con biglietti più costosi sono Londra, Dublino, Parigi e Amsterdam con una media di 2,25 euro al giorno. Tutte le Capitali europee, inoltre, offrono biglietti mensili o annuali validi per quasi tutti i mezzi pubblici e tutte offrono riduzioni per determinate categorie di persone.

Roma si colloca al settimo posto nella classifica delle Capitali europee, stilata in base al costo e alle riduzioni, con 88,6 punti. Il report rileva come il prezzo del biglietto annuale sia al momento tra i più bassi d'Europa, ma esistono, tuttavia, alcune limitazioni rispetto all'accessibilità delle riduzioni. Convenienza economica a parte, "la qualità del trasporto pubblico a Roma non è all'altezza di una capitale europea e chi abita a Roma sconta molte problematiche nel soddisfare le proprie esigenze di mobilità".

Tra l'altro, viene messo in evidenza il fatto che, almeno in teoria, il "Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Lazio e Trenitalia tra il 2018 e il 2032" prevede un aumento imminente degli abbonamenti mensili, che passeranno a 46 euro, e di quelli annuali, che passeranno a 350 euro dal primo agosto 2023.

Roma si classifica al settimo posto grazie, come abbiamo detto, al costo attuale degli abbonamenti e dei biglietti, ma anche grazie alle riduzioni per le persone con disabilità. Buoni punteggi per le riduzioni per studenti e anziani. Male, invece, per quanto riguarda le riduzioni per i cittadini con bassi redditi (2 punti su 5).

Bus e metro, la classifica delle Capitali europee per costi e riduzioni

1.Tallin – Lussemburgo – La Valletta

4. Praga

5. Bratislava

6. Madrid

7. Roma

8. Vienna

9. Atene

10. Sofia

11. Nicosìa

12. Varsavia

13. Bruxelles

14. Lubiana

15. Lisbona

Parigi, Londra, Amsterdam e Dublino sono agli ultimi posti della classifica. Londra, in particolare, benissimo per quanto riguarda le riduzioni, ma il prezzo è considerato troppo alto.