La classifica 2023 delle migliori città del mondo dove vivere e da visitare: Roma nella Top 10 Il sito Worlds Best Cities ha pubblicato la classifica 2023 delle migliori città del mondo “dove vivere, lavorare, investire, da visitare in una nuova realtà globale”. Roma è al settimo posto a livello mondiale.

A cura di Enrico Tata

Il sito Worlds Best Cities ha pubblicato la classifica 2023 delle migliori città del mondo "dove vivere, lavorare, investire, da visitare in una nuova realtà globale". Nella classifica un posto d'onore viene riservato alla capitale ucraina Kiev e sono invece escluse dalla competizione sia Mosca che San Pietroburgo a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Roma si è classificata al settimo posto nel mondo.

Quali sono i parametri secondo cui viene stilata questa classifica? Luogo, programmazione, persone, prodotto, prosperità e promozione. Il parametro ‘place', ‘luogo' viene valutato in base ai giorni di sole all'anno, alla sicurezza della città e ai parchi cittadini dove svolgere attività all'aria aperta. In questa classifica, Roma è al terzo posto, dietro soltanto a Dubai e Napoli (che complessivamente si piazza al 45esimo posto).

Per quanto riguarda la programmazione vengono presi in esame l'offerta culturale, la vita notturna, lo shopping e la qualità dei ristoranti. Roma è al quinto posto, con Londra, Tokyo, Parigi e New York davanti. La categoria prodotto si riferisce all"hardware' delle città, cioè alla qualità dei musei, delle attrazioni in genere, alla presenza di centri per congressi, ai collegamenti con gli aeroporti e al ranking delle università. Roma è stata classificata al decimo posto. Al primo posto c'è Londra, poi Parigi, Tokyo, New York e Barcellona.

Il parametro ‘people' fa riferimento alle persone, alla percentuale di cittadini laureati e alla percentuale di quelli che hanno un lavoro. In questa classifica, Roma è al 150esimo posto al mondo. Al primo posto sempre Londra, poi Stoccolma e addirittura Minsk, capitale della Bielorussia. Seguono Varsavia, Oslo e Copenaghen. Il parametro ‘prosperity', prosperità, è quello legato all'economia, alla presenza di grandi aziende, alla qualità della vita e alla crescita economica. Roma è al 107esimo posto. Ai primi posti ci sono Doha, Pechino e Nanchino. L'ultimo parametro, quello della ‘promozione', fa riferimento alla capacità della città di raccontare la propria storia, sui media, con articoli e servizi tv, con hashtag su Instagram, recensioni su Google e TripAdvisor, trends su Google. In questa classifica Roma è al sesto posto. In testa c'è Londra, poi New York, Parigi, Dubai e Istanbul.

La classifica delle 30 migliori città del mondo 2023

Ecco la classifica delle migliori 30 città del mondo del 2023 secondo ‘World Best Cities'. Al settimo posto Roma e al 22esimo Milano, le uniche due città italiane in classifica.