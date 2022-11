La classifica 2022 sulla qualità della vita: Roma recupera una posizione Pubblicata la classifica 2022 sulla Qualità della Vita stilata da Italia Oggi in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza e Cattolica Assicurazioni.

A cura di Enrico Tata

La provincia di Trento al primo posto (era seconda lo scorso anno, dietro a Parma), poi Bolzano, Bologna, Firenze e Milano. La provincia di Parma è invece scesa al settimo posto, con quella di Siena che invece ha fatto un balzo dal dodicesimo al sesto posto. La provincia di Roma si mantiene sostanzialmente stabile e in un anno ha guadagnato una posizione: dal 54esimo posto è salita al 53esimo. Nel 2021, ricordiamo, la Capitale aveva perso ben quattro posizioni rispetto all'anno prima. Queste le principali novità della classifica 2022 sulla Qualità della Vita stilata da Italia Oggi in collaborazione con l'Università di Roma La Sapienza e Cattolica Assicurazioni.

La provincia di Trento ha conquistato eccellenti piazzamenti in quasi tutti gli ambiti (otto su nove) presi in considerazione dalla ricerca giunta alla sua 24esima edizione. I punteggi, in generale, sono più alti rispetto alla media nazionale se consideriamo soltanto le province del Nord Est. All'opposto nel Mezzogiorno il punteggio conquistato dalle province è quasi sempre inferiore alla media nazionale. Queste le categorie analizzate: affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero.

Qualità della vita, la classifica 2022

Queste le prime e le ultime posizioni della classifica stilata da Italia Oggi. Nell'elenco anche le posizioni conquistate dalle principali province italiane.

Trento Bolzano Bologna Firenze Milano Siena Parma Pordenone Trieste Modena Reggio Emilia Cuneo Verona Sondrio Verbano – Cusio – Ossola Treviso Aosta Ancona Pisa Monza e Brianza 53. Roma

54 Torino

104. Napoli

107. Crotone

Per quanto riguarda le altre province del Lazio, Viterbo è al 69esimo posto, Frosinone è al 78esimo posto, Latina è al 76esimo posto e Rieti al 61esimo posto.