La chiusura della Metro A di Roma slitta al 4 luglio per lavori: quando riaprirà Cominceranno lunedì 4 luglio 2022 i lavori sulla linea A della Metropolitana di Roma. Termineranno dopo un anno e mezzo, quindi entro gennaio 2024.

A cura di Enrico Tata

Cominceranno lunedì 4 luglio (e non il 21 giugno come comunicato negli scorsi mesi) i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario sulla Linea A della Metropolitana di Roma. Lo ha annunciato ieri l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Di seguito gli orari di chiusura e tutte le informazioni sui lavori.

Orari di chiusura della Metro A durante i lavori

I lavori saranno effettuati dalla domenica al giovedì, dalle ore 21 e fino al termine del servizio nella tratta Anagnina – Ottaviano della Linea A. Il servizio si interromperà ogni giorno alle ore 21, tranne il venerdì e il sabato. Per far fronte a questo, verrà istituito un servizio sostitutivo di navette con 76 autobus impiegati per l'intera tratta Anagnina-Battistini.

Quando termineranno i lavori sulla Metro A

I lavori sulla Metro A termineranno dopo 18 mesi (un anno e mezzo), almeno stando alle previsioni. Il servizio sulla Metro A tornerà regolare, quindi, a gennaio del 2024. Fino ad allora, come detto, il servizio terminerà alle ore 21 dalla domenica al giovedì. "Ci dispiace per i disagi che dovranno affrontare i cittadini, ma oggi la priorità è garantire la sicurezza degli utenti e ridare alla città una qualità del ferro all'altezza di una grande capitale europea", ha dichiarato Patanè.

Lavori anche sulla linea del Tram 8

L'assessore Patanè ha annunciato anche l'avvio dei lavori sull'armamento della rete tranviaria del Tram 8. La linea verrà sospesa per circa 6 mesi e verrà sostituita dagli autobus lungo tutto il percorso. Dovrebbe riaprire, quindi, entro gennaio 2023. "La rinascita del trasporto pubblico non può che che ripartire dal rifacimento e dall'ammodernamento delle infrastrutture esistenti che, come detto più volte, scontano purtroppo anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria", ha spiegato l'assessore Patanè.