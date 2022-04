La cameriera ripulisce casa di Isabella Rauti: rubati Rolex, gioielli e borse di lusso Durante la perquisizione a casa della donna sono stati trovati un Rolex d’oro, una collana Tiffany, un bracciale e una borsa di Louis Vuitton.

A cura di Natascia Grbic

L'ex cameriera della senatrice Isabella Rauti è stata denunciata per furto aggravato. Secondo l'accusa, la donna avrebbe rubato da casa dell'ex moglie di Gianni Alemanno oltre 30mila euro tra vestiti e gioielli, la maggior parte dei quali sarebbero stati rivenduti. La vicenda è riportata da la Repubblica. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione Trionfale, che hanno trovato a casa dell'accusata alcuni beni che apparterebbero alla senatrice. Si tratta di un Rolex d'oro, una collana Tiffany, un bracciale e una borsa di Louis Vuitton, che non sarebbe riuscita a piazzare. Il resto dei gioielli e dei vestiti di cui Rauti ha denunciato la scomparsa, non sono stati ritrovati. L'ipotesi è che la donna sia riuscita a venderli prima dell'arrivo dei carabinieri.

Furto a casa della senatrice Rauti: accusata l'ex cameriera

Tutto è cominciato ad aprile dello scorso anno, quando Isabella Rauti ha cominciato ad accorgersi che mancavano alcuni oggetti da casa. Soprabiti, vestiti, gioielli dal portagioie: i sospetti sono così ricaduti sulla cameriera, che aveva accesso a tutte le stanze della casa e che da qualche tempo lavorava a casa Rauti. La senatrice ha controllato le videocamere presenti nell'abitazione, e ha visto che la donna le sfilava 50 euro dalla borsetta. A settembre 2021 ha interrotto il rapporto di lavoro ed è andata a denunciarla ai carabinieri, portando la lista degli oggetti mancanti, alcuni dei quali sono stati trovati durante la perquisizione. Il resto, come detto, potrebbero essere stati rivenduti. La donna è ora accusata di furto aggravato e rischia il processo.