La bravata di un ragazzo: bagno notturno nella fontana di piazza Navona a Roma Un ragazzo giovanissimo, probabilmente romano, si è fatto il bagno nella vasca dei Quattro Fiumi progettata dallo scultore e architetto Gian Lorenzo Bernini.

A cura di Enrico Tata

Deve essere fortissimo il richiamo delle fontane storiche di Roma, come se fossero sirene. Perché non trascorre un mese senza l'ormai ‘classico' tuffo notturno nell'acqua. Questa volta un ragazzo giovanissimo, probabilmente romano, si è fatto il bagno nella vasca dei Quattro Fiumi progettata dallo scultore e architetto Gian Lorenzo Bernini. Non è chiaro il motivo del gesto, ma forse è stato l'esito di una scommessa o di un gioco tra amici. La scena è stata ripresa da alcuni ragazzi con lo smartphone e poi pubblicata sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'. "È un pazzo, lo devono rintanare", esclama una ragazza nel video. Il tuffo è stato fatto probabilmente in piena notte e per questo è sfuggito alle forze dell'ordine, che non sono intervenute. I vigili urbani sicuramente esamineranno il filmato e le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per risalire all'identità del giovane autore del gesto.

I precedenti: il bagno notturno di due ragazzi a piazza Navona a settembre

Come detto, non è la prima volta che raccontiamo di un tuffo nelle fontane storiche della Capitale. L'ultimo episodio avvenuto a piazza Navona risale a fine settembre scorso. Due ragazzi si sono spogliati e si sono immersi nella vasca. Alla scena ha assistito un'operatrice ecologica dell'Ama, che stava spazzando a terra quando i due giovani hanno deciso di farsi un bagno notturno. Secondo il regolamento di Polizia Urbana, chi si tuffa all'interno di fontana storica della Capitale deve pagare una multa che va dai 160 ai 450 euro, somma che varia in base a quanto grave è stata la violazione delle regole.