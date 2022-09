Ragazzi fanno il bagno nella fontana di piazza Navona: l’operatrice Ama non può intervenire Nonostante i divieti e la certezza di essere multati, due ragazzi si sono spogliati e hanno fatto il bagno all’interno della vasca.

A cura di Enrico Tata

Due ragazzi in mutande si fanno un tuffo in une delle fontane di piazza Navona a Roma. Non una novità nelle notti romane. Nonostante i divieti e la certezza di essere multati, i giovani si sono spogliati e hanno fatto il bagno all'interno della vasca. È successo nel corso della notte di qualche giorno fa e il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'. Ad assistere alla scena, incolpevole e impotente, c'era anche un'operatrice ecologica dell'Ama, che stava spazzando la piazza quando i due ragazzi hanno deciso di mettere in atto la bravata e che ha detto più volte ai due di uscire dall'acqua. Nel video non si vedono vigili urbani, ma è possibile che siano arrivati pochi minuti più tardi e abbiano già multato i giovani. Turisti? Romani? Dalle immagini girate con uno smartphone non si capisce, ma certamente riceveranno una multa salata.

Le multe per chi si tuffa nelle fontane storiche di Roma

Secondo il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, approvato quando sindaca era ancora Virginia Raggi, chi si tuffa in una fontana storica della Capitale deve pagare una multa che va dai 160 ai 450 euro, importo che varia in base alla gravità della violazione. Nel regolamento si fa riferimento a "un uso scorretto di fontane e fontanelle" appartenenti al patrimonio storico e architettonico di Roma Capitale. Ovviamente la sanzione è minore se si decide di pagare subito e di non far arrivare altri avvisi a casa. Oltre alla multa può essere disposto per i trasgressori delle regole anche un Daspo urbano per 48 ore, cioè l'allontanamento dalla città per chi commette gravissime violazioni.