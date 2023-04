La bimba muore il giorno prima del parto: indagini in corso all’ospedale Fatebenefratelli Perché il cuore della piccola ha smesso di sbattere a poche ore dalla nascita? Indagini ancora in corso. Il decesso è avvenuto all’ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina a Roma.

A cura di Enrico Tata

Il parto era previsto per giovedì, Ma improvvisamente, a poche ore dalla nascita, il cuore della bimba ha smesso di sbattere. Sulla vicenda, riporta Giulio De Santis sul Corriere della Sera, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'ultimo esame ha avuto esito positivo. Cosa è successo nelle ore successive, tra lunedì e la sera di mercoledì, quando i medici hanno comunicato alla mamma la morte della bimba? Perché il cuore della piccola ha smesso di sbattere a poche ore dalla nascita? Il decesso è avvenuto all'ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina a Roma.

Immediatamente i pm hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche e hanno disposto analisi approfondite sulla placenta della mamma. L'ipotesi è che un medico possa aver effettuato una manovra sbagliata durante gli ultimi esami e che questo abbia favorito un'infezione mortale. I sanitari, dal canto loro, hanno escluso qualsiasi complicazione durante la gravidanza. Insomma, per nove mesi, tutto è andato bene e non si era mai presentato il rischio di poter perdere la bambina.

È il 28 aprile del 2022 quando la mamma viene sottoposta all'ultimo controllo, quattro giorni prima del parto. Tutto sotto controllo. Il mercoledì di quella settimana la donna viene ricoverata in ospedale per il parto, ma pochi minuti dopo i medici le comunicano che il cuore della piccola ha smesso di sbattere. Il motivo, come detto, resta per il momento un mistero. E proprio per questo i genitori, assistiti dall'avvocato Alessandro Di Giovanni, hanno presentato una denuncia in procura.