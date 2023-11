Kristian Mandatori scomparso a 15 anni da Ferentino, i genitori: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono ore d’apprensione per i famigliari di Kristian Mandatori, il 15enne che si è allontanato da casa dopo una lite con i genitori.

Kristian Mandatori è scomparso da Ferentino, in provincia di Frosinone. Del quindicenne non si hanno più notizie da ore e i famigliari preoccupati ne hanno denunciato la scomparsa. Come riporta Il Messaggero si sarebbe allontanato da casa in zona Sant'Agata intorno alle 15 dopo una lite con i genitori e non sarebbe la prima volta che accade. Tutte le altre è sempre tornato. Si tratta dunque di un allontanamento volontario.

Le forze dell'ordine su segnalazione dei famigliari hanno subito dato il via alle ricerche contattando amici e parenti e perlustrando la zona. La speranza è che stia bene e che si trovi a casa di qualche amico. A preoccupare i genitori sono le temperature, infatti di notte fa freddo. I famigliari hanno pubblicato anche un appello sui social network, chiedendo a chiuque l'abbia visto di contattare immediatamente le forze dell'ordine.

L'identikit di Kristian Mandatori

Kristian Mandatori ha quindici anni è alto 1 metro e 85 centimetri di corporatura normale. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una tuta nera. Chi dovesse vederlo può contattare il Numero Unico di Emergenza 112 o i familiari chiamando il numero 3487771378. le zone da attenzionare sono Ferentino e i Comuni limitrofi dove potrebbe essersi spostato utilizzando i mezzi pubblici. L'appello dei famigliari di Kristian ha ricevuto tantissime condivisioni sui social network.