Juventus-Inter all’Olimpico di Roma: strade chiuse e divieti l’11 maggio per la finale di Coppa Italia Si gioca mercoledì 11 maggio la finale di Coppa Italia in cui si sfidano allo stadio Olimpico di Roma Juventus e Inter. Ecco tutte le strade chiuse e i divieti nella zona del Foro Italico.

A cura di Beatrice Tominic

Si disputa allo stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia fra Juventus e Inter. L'appuntamento è per la serata di mercoledì 11 maggio. Per l'occasione è stato organizzato un piano specifico che riguarda i mezzi pubblici della capitale, come si legge sul sito di Roma Mobilità. Disposte, inoltre, anche chiusure al traffico stradale e divieti nella zona del Foro Italico, nel quadrante nord di Roma, dove si trova lo stadio che ospita la partita.

Strade chiuse e divieti l'11 maggio a Roma per la finale di Coppa Italia

Fra le misure disposte per mercoledì in occasione della partita, come anticipato, ci sono modifiche alla viabilità: strade chiuse al traffico, divieti di sosta o aree di parcheggio straordinarie.

Le chiusure al traffico non interessano i veicoli pubblici, quelli dei residenti e degli steward in servizio allo stadio, quelli dotati di pass e autorizzati o taxi, ma neppure moto e motorini a due o tre ruote o biciclette. Scattano a partire dal pomeriggio e riguardano:

viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio);

lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis);

Ponte Duca d’Aosta;

lungotevere Maresciallo Cadorna;

piazzale Maresciallo Giardino;

lungotevere della Vittoria;

piazza del Fante;

lungotevere Oberdan;

piazza Monte Grappa.

Come per ogni partita ospitata allo stadio Olimpico, prima della gara, nella zona circostante scattano divieti di sosta e aree di parcheggio dedicate alle due tifoserie. Per motivi di ordine pubblico, però, sono previste ulteriori limitazioni alla sosta in:

via della Macchia della Farnesina;

viale Alberto Blanc;

viale Tommaso Tittoni;

piazzale Volpi;

viale Giuseppe Volpi;

viale della XVII Olimpiade, tratto compreso tra viale Tiziano ed il viadotto di Corso Francia;

area di parcheggio Tor di Quinto (lato Circolo Marina Militare) direzione centro;

via Austria;

via Belgio;

via Svezia;

via Norvegia;

via Dorando Pietri;

piazzale Clodio;

largo Rosario Livatino;

piazzale Maresciallo Giardino;

lungotevere della Vittoria;

piazza del Fante;

lungotevere Oberdan e piazza Monte Grappa;

lungotevere Flaminio, tratto davanti al Ponte della Musica (30 metri prima e 30 metri dopo).

Su via dei Monti della Farnesina, per concludere, oltre al divieto di sosta è prevista anche la chiusura al traffico.

Le linee bus e metro per arrivare allo Stadio Olimpico

Arrivare allo stadio Olimpico utilizzando i mezzi di trasporto pubblico della città di Roma è facile. L'area del Foro Italico è servita da diverse linee di autobus e tram, alcune delle quali (quelle contrassegnate con la N) attive anche in orario notturno:

2,

23,

31,

32,

61,

69,

70,

200,

201,

226,

280,

301,

446,

490,

492,

495,

628,

910,

911,

n200,

n201,

n3D,

n3S.

Non esiste, invece, una linea di metropolitana che porti direttamente allo stadio: a bordo della metropolitana, però, è possibile raggiungere le fermate delle linee sopraelencate. Per questa ragione è bene ricordare che in sostituzione della linea B, fra Castro Pretorio e Laurentina, dalle ore 21 partono i bus, mentre le altre linee e gli altri tratti della metro B chiudono alle ore 23.30: dopo quest'orario, in sostituzione del trasporto, ci sono le linee notturne di autobusn MA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).