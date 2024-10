video suggerito

Jole Pedicini scomparsa da San Lorenzo, i familiari: “Aiutateci a trovarla” Sparita dal quartiere romano di San Lorenzo, sono ore di apprensione per Jole Pedicini. I familiari: “Aiutateci a trovarla, è in stato confusionale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jole Pedicini, la donna scomparsa.

Si chiama Jole Pedicini, ha 75 anni ed è sparita da San Lorenzo nella mattina di martedì 15 ottobre. Non appena capito che la donna era scomparsa è scattato l'allarme. La maggiore preoccupazione dei familiari è che possa trovarsi in difficoltà: secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe allontanata di casa mentre si trovava in stato confusionale.

Chi è la donna scomparsa a San Lorenzo

Nata a Benevento il 26 febbraio del 1949, la donna è alta circa un metro e cinquanta e pesa 55 chili, ha gli occhi castano scuro e i capelli biondi tinti. È uscita di casa nel corso della mattinata di ieri, si sarebbe allontanata a piedi verso le 11.30. Come precisato dall'Associazione Penelope Lazio, ha difficoltà a camminare.

Cosa indossava quando è scomparsa e dove potrebbe trovarsi

È uscita di casa e si è allontanata a piedi, nonostante le difficoltà a camminare, nella tarda mattinata di martedì 15 ottobre 2024. Al momento della scomparsa indossava un vestito scuro e sopra un giacchetto di jeans. Alla spalla, invece, aveva con sé una borsa a secchiello rossa dentro la quale mancava il cellulare (lasciato in casa), ma dovrebbero esserci il portafoglio con pochi euro, la carta d’identità e la tessera Intercity.

Nel frattempo sono scattate le ipotesi su dove possa trovarsi. Sicuramente, la zona da attenzionare maggiormente è quella di via Tiburtina, a cui si aggiungono tutte le vie limitrofe.

In caso di avvistamento

Come sempre in questi casi, qualora si avvisti la donna l'invito è quello di rivolgersi alle forze dell'ordine chiamando il numero di emergenza unico 112, al numero telefonico dell'associazione Penelope 3396514799 oppure direttamente ai familiari al 3928430342 o al 3332906056.