Jannik Sinner rientra dall'Australia, atteso a Fiumicino prima dell'incontro con Mattarella Jannik Sinner è partito da Melbourne, dopo la vittoria agli Australian Open, per fare ritorno in Italia. Il suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto tra domani e dopodomani. Possibile che il campione italiano torni qualche ora dai suoi familiari prima dell'incontro di giovedì con il presidente Mattarella.

A cura di Enrico Tata

Nelle prossime ore Jannik Sinner arriverà all'aeroporto di Fiumicino. Stando a quanto riportano le agenzie di stampa, il campione italiano dovrebbe andare prima a Bolzano, dove l'attende l'abbraccio con la famiglia, per poi tornare a Roma nella giornata di mercoledì, quando sono previsti un incontro con la stampa, alcuni impegni istituzionali e uno shooting fotografico non aperto al pubblico in un luogo iconico della Capitale. Nella giornata di giovedì è confermata, per le 16, la visita al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad incontrare il capo dello Stato sarà una delegazione formata da tutti i giocatori che hanno vinto la Coppa Davis (Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e il capitano non giocatore Filippo Volandri), accompagnati dal presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi.

Sinner è partito da Melbourne dopo il trionfo agli Australian Open, la sua prima vittoria di un torneo dello Slam, la terza volta per un italiano dopo Nicola Pietrangeli (1959 e 1960) e Adriano Panatta (1976) al Roland Garros. Per riposarsi ci sarà poco tempo, perché giovane campione italiano tornerà presto in campo: prevista la sua partecipazione al torneo di Marsiglia, che parte il 5 febbraio, e poi a Rotterdam, dove lo scorso anno perse la finale con Medvedev. A causa di questo fitto calendario, potrebbe non partecipare alla serata finale del Festival di Sanremo, a cui Fiorello ha invitato ufficialmente lui e i suoi compagni in Coppa Davis.

Nelle prossime ore il tennista altoatesino sbarcherà a Fiumicino, anche se non è chiaro, come detto in precedenza, l'esatto calendario dei suoi spostamenti. L'unica certezza, per il momento, è che parteciperà all'incontro con Mattarella in programma giovedì, per cui, però, Sinner ha detto ancora di non aver pronto il discorso: "Lo devo ancora preparare… Sono stato un po’ preso", ha detto nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Prima di giovedì potrebbe tornare per qualche ora dai suoi familiari prima di tornare nella Capitale per gli impegni istituzionali.