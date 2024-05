video suggerito

Isola del Liri, nonno litiga col nipote 18enne e lo ferisce a coltellate Una lite tra nonno e nipote è finita in un ferimento. L'anziano dalle prime ricostruzioni avrebbe accoltellato il 18enne, mandandolo in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sfiorata durante una lite in famiglia, un nonno ha accoltellato il nipote diciottenne, facendolo finire in ospedale. L'episodio è avvenuto la scorsa sera in un'abitazione nel Comune di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Il ragazzo fortunatamente da quanto si apprende non rischia di morire. L'uomo ora è indagato per il ferimento e deve rispondere di lesioni aggravate dal grado di parentela.

Secondo quanto ricostruito finora il ferimento è avvenuto in casa, durante una lite tra nonno e nipote, ma non è chiaro perché stessero discutendo. La situazione poi è degenerata, le versioni raccontate da i due sarebbero tuttavia discordanti. L'anziano ha speigato di aver ferito il nipote, per togliergli il coltello dalle mani, che sarebbe dunque stato un fatto accidentale. Il diciottenne invece ha raccontato che suo nonno avrebbe impugnato il coltello, aggredendolo di proposito. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta di un'ambulanza per un giovane con ferite d'arma bianca, nell'abitazione è giunto il personale sanitario. I paramedici hanno soccorso il ragazzo e lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Santissima Trinità di Sora.

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato ferite alla spalla e ad una mano ed è stato medicato con diversi punti di sutura. Presenti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari hanno ascoltato i due protagonisti della vicenda ed altri testimoni, per verificare le responsabilità a carico del pensionato, il quale, alla presenza del suo avvocato, verrà sentito dal magistrato.