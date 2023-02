Investito sulla Nettunense da un’auto mentre torna a casa in bici dopo il lavoro: morto anziano L’incidente è avvenuto ieri sera sulla Nettunense. La vittima è il 68enne indiano Om Parkash, morto sul colpo subito dopo lo schianto con l’auto.

A cura di Natascia Grbic

Stava tornando a casa in bicicletta dopo una giornata di lavoro quando una macchina lo ha travolto e ucciso lungo la via Nettunense, all'altezza della frazione Sandalo di Nettuno. A perdere la vita, il cittadino indiano Om Parkash: il 68enne è morto praticamente sul colpo, per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto con l'auto: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Alla guida della Fiat Panda che ha investito Om Parkash, un uomo di 48 anni, che subito dopo l'incidente si è fermato a prestare soccorso. Sottoposto come da prassi ai test alcolemici e tossicologici, rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale, che dovranno stabilire con esattezza cosa è accaduto e la dinamica dell'incidente. Entrambi i mezzi, sua la bici sia la macchina, sono stati sequestrati per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

Anziano travolto da una Bmw mentre passeggia col cane

Quello avvenuto nei pressi di Nettuno non è l'unico mortale che si è verificato nel Lazio nella serata di ieri. Un uomo di 57 anni, Luigi Laurenti, è stato travolto da una Bmw mentre passeggiava col cane a Sora. Alla guida, un ragazzo del posto, che si è fermato a prestare soccorso.

Portato immediatamente con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, Luigi Laurenti è morto poco dopo il ricovero. Dall'incidente non ha mai più ripreso conoscenza. I funerali saranno fissati nelle prossime ore, non appena il magistrato darà il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.