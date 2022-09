Investito mentre porta il gregge al pascolo: trasportato con l’elisoccorso, è in codice rosso Stava lavorando a Pratoni del Vivaro, a Velletri, il pastore che è stato investito ieri da una Fiat Tipo: trasportato in codice rosso con elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

È stato investito nel pomeriggio di ieri, martedì 13 settembre 2022. Stava svolgendo il suo lavoro come pastore, gestendo il suo gregge di pecore, quando un'automobile lo ha travolto. L'incidente è avvenuto a Pratoni del Vivaro, nel territorio del comune di Velletri, nella parte a sud est dei Castelli Romani, come ha raccontato Castelli Notizie.it in un articolo.

La dinamica dell'incidente

Si trovava a Pratoni del Vivaro con il suo gregge quando un'automobile, una Fiat tipo grigia, che stava percorrendo la strada in direzione di via Tuscolana lo ha travolto. A seguito dell'impatto con il veicolo, il pastore è sobbalzato, arrivando a sbattere contro il vetro anteriore dell'automobile, andato in frantumi a seguito del colpo.

Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'incidente: secondo le prime testimonianze raccolte, sembra che il pastore stesse camminando insieme al gregge al momento dell'incidente. Non appena allertati, sul posto sono arrivati i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118. Subito dopo l'arrivo hanno prestato le prime cure al pastore investito, poi però, vista la gravità delle ferite riportate, si è resto necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale Tor Vergata, dove le sue condizioni di salute sono state giudicate con un codice rosso: è stato refertato con una prognosi di 40 giorni.

È la terza persona investita in un giorno

L'uomo investito a Pratoni del Vivaro è soltanto la terza persona investita nella giornata di ieri. Davanti al cimitero di Fiumicino, in via Portuense, nella tarda mattina di ieri è stato investito un uomo di 80 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia a bordo dell'elisoccorso. Diversamente, invece, su via Salaria ha perso la vita un uomo di 65 anni, investito da un 25enne a bordo della sua Hyundai i20.