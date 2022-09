Viene investito sulle strisce: 80enne in codice rosso trasportato con elisoccorso Un uomo di 80 anni è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce davanti al cimitero di Fiumicino: trasportato in gravi condizioni con elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

Stava attraversando una delle strade che portano al cimitero nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 settembre, verso le ore 11.30, quando è stato investito da un'automobile. È quanto accaduto ad un uomo di 80 anni che è rimasto gravemente ferito nell'impatto con il mezzo mentre stava attraversando sulle strisce, su via Portuense, appena uscito dal cimitero di Fiumicino.

I fatti

Stava uscendo dal cimitero, come racconta Canale Dieci, quando un'automobile, un Opel Karl, non si è fermata per permettere l'attraversamento sulle strisce e lo ha investito. I fatti sono accaduti in pieno giorno, nella tarda mattinata di oggi. Al volante dell'automobile che ha travolto l'uomo c'era un giovane di circa vent'anni.

I soccorsi

L'ottantenne è rimasto per terra, con gli indumenti sporchi di sangue, in mezzo ai frammenti del vetro anteriore del veicolo, frantumatosi nell'impatto. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i soccorsi: l'uomo, che a seguito dell'incidente ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato all'ospedale romano San Camillo a bordo di un'eliambulanza Pegaso 21. È entrato nella struttura in codice rosso, le sue condizioni restano ancora gravissime. Il ragazzo alla guida, invece, sotto schock, è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia dove sarà sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito.

L'incidente

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale medico sanitario, anche tre pattuglie della polizia Locale di Fiumicino. Adesso gli agenti stanno cercando di riuscire a risalire al percorso effettuato dalla vittima: per il momento si pensa che stesse uscendo o entrando dal cimitero. Da comprendere, inoltre, le ragioni per cui il conducente dell'automobile non lo abbia visto e evitato mentre camminava sulle strisce pedonali.