Violenta lite in discoteca, viene spinto e batte la nuca: soccorso in codice rosso La violenta lite, finita a spintoni e pugni, è avvenuta all’interno della discoteca in via di Grottarossa, Studio7. Indagini in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La discoteca Studio 7 in via di Grottarossa, foto da Facebook.

Si trovava in discoteca per una serata, quando è scoppiata la lite. Prima il diverbio violento, poi gli spintoni aggressivi. Uno lo ha buttato a terra, dove ha sbattuto la nuca. Così un cinquantaduenne è stato costretto a richiedere un intervento del pronto soccorso di urgenza ed è stato trasportato all'ospedale in codice rosso.

La lite in discoteca

I fatti sono avvenuti nella notte fra sabato e domenica, alla discoteca Studio 7 in via di Grottarossa. Il cinquantaduenne si trovavano entrambi in discoteca, quando è scoppiata la lite. I toni si sono presto alzati. E in breve tempo i due sono venuti alle mani. Dalle offese e dagli insulti sono arrivati agli spintoni e ai pugni. Uno, particolarmente forte, ha buttato a terra il cinquantaduenne che ha battuto la nuca nella caduta.

La corsa in ospedale

Non appena caduto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. In breve tempo il cinquantaduenne è stato trasferito in ospedale, al Santo Spirito, in codice rosso. La preoccupazione maggiore era che l'impatto con il suolo potesse aver causato danni alla testa dell'uomo. Ma sembra che le sue condizioni si siano presto stabilizzate, non dovrebbe rischiare la vita.

La denuncia e le indagini

Una volta arrivato in ospedale, sono stati allertati gli agenti della polizia. Hanno raggiunto l'ospedale i poliziotti del reparto volanti e quelli del commissariato Flaminio che poi hanno aperto le indagini. È agli agenti che è stata raccontata l'intera dinamica di quanto accaduto nella notte, verso le ore 3 fra la giornata di sabato e quella di domenica. A picchiare il cinquantaduenne sarebbe stato uno sconosciuto, durante un momento di caos all'interno della discoteca. Con lui si trovava un amico, rimasto illeso.

Ora spetta alle autorità ricostruire la reale dinamica dei fatti, capire quale sia stato il movente della lite e rintracciare l'autore del gesto, scappato subito dopo aver sferrato il pugno, oggi accusato di lesioni aggravate. Gli agenti stanno passando al vaglio le telecamere del locale e della zona.