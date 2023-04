Investito da una macchina mentre andava in bici: morto un ragazzo di ventuno anni Il giovane, di ventuno anni, è stato investito sulla Fondi – Sperlonga mentre andava in bicicletta. Aveva appena finito di lavorare nelle campagne pontine, e stava tornando a casa.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventuno anni è morto nella notte tra mercoledì e giovedì dopo essere stato investito da una macchina lungo la provinciale Fondi – Sperlonga. Il giovane, di origine indiana, è deceduto sul colpo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un bracciante che aveva appena finito di lavorare nei campi della campagna pontina. Quando è stato travolto dall'auto, stava tornando a casa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, chiamati dagli automobilisti che hanno assistito alla scena e si sono fermati a prestare soccorso. Hanno tentato di rianimare il giovane ma purtroppo inutilmente: per lui non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i colleghi del ragazzo, sconvolti per l'accaduto. Sono loro che hanno identificato il ragazzo e fornito le sue generalità ai carabinieri della compagnia di Fondi, intervenuti per i rilievi.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Ma non è la prima volta questa che un bracciante indiano viene investito mentre torna a casa in bicicletta dopo una giornata di lavoro. In questo caso sembra che il giovane sia stato urtato dalla macchina e sia volato per diversi metri, sbattendo violentemente a terra e morendo sul colpo.

Sotto shock l'automobilista alla guida della macchina che ha travolto il giovane e che adesso rischia un'accusa per omicidio stradale. Portato in ospedale, è stato sottoposto come da prassi ai test per rilevare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. La salma del giovane è stata trasferita all'obitorio.